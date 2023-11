Neues Koop-Spiel kostet nur 10 €, aber wird zum großen Hit in den Charts von Steam

In den Steam-Rezensionen loben Spieler dazu auch den ziemlich guten Sprach-Chat im Spiel. Dieser soll den Grusel-Aspekt des Spiels gut unterstreichen: Wenn zum Beispiel in einer dunklen Gegend plötzlich die Stimme deiner Kollegen immer leiser wird und abrupt abbricht.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

In Lethal Company heißt der Tod aber nicht unbedingt etwas Schlimmes, jedenfalls für die Überlebenden nicht. Denn einen gefallenen Kollegen kann man ganz einfach gegen Bezahlung an den Arbeitgeber zurückschicken.

Mit bis zu vier Spielern arbeitet ihr auf verschiedenen Monden, um dort Schrott einzusammeln und an euren Arbeitgeber zu schicken. Denn nur so kommt ihr an euer Geld und entgeht dem Tod durch euren Chef, weil ihr eure Quoten nicht erfüllt habt.

Was ist das für ein Spiel? Lethal Company ist ein kooperatives Horrorspiel von dem Indie-Entwickler Zeekerss, welches am 23. Oktober 2023 auf Steam erschienen ist.

