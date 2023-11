Der iRobot Roomba 692 ist eine echte Erleichterung im Haushalt und zu diesem günstigen Preis eigentlich ein No-Brainer für Berufstätige.

Ihr kennt das sicher: Man kommt nach einem langen Tag nach Hause, seht erschöpft den dreckigen Boden an, den ihr eigentlich schon gestern hättet saugen müssen und denkt euch nur: dafür hab ich jetzt keinen Nerv übrig. Wie cool wäre es jetzt einfach seinen Saugroboter loszuschicken, während ihr erstmal die Füße hochlegt? Ich sag’s euch: Ich will meinen Saugroboter nicht mehr missen, denn der nimmt mir soo viel nervige Arbeit ab, während ich mich um angenehmere Dinge kümmern kann!

Und jetzt zum Black Friday bekommt ihr den Saugroboter von Marktführer iRobot zum besten Preis, den es laut Geizhals jemals gab! Tut euch was Gutes und erleichtert euch jetzt euren Haushalt für nur 169 €.

Per App und Sprachassistent steuerbar

Die Steuerung eures Roboters ist denkbar einfach, per Handy-App könnt ihr ihm detailliertere Befehle geben, wollt ihr ihn einfach losschicken, könnt ihr das per Alexa oder Google-Home-Sprachsteuerung erledigen. Für die regelmäßige Reinigung könnt ihr Zeitpläne anlegen, nach denen euer neuer Robi um die intelligente Reinigung eurer Wohnung kümmert. Beobachten braucht ihr ihn bei seiner Arbeit nicht. Mit seinen fortschrittlichen Sensoren findet er sich selbständig in eurer Wohnung zurecht und navigiert zuverlässig um Hindernisse wie Möbel herum. Habt ihr Treppen im Haus, verhindert die Abgrunderkennung, dass euer kleiner Helfer die Treppe herunterstürzt.

Mit der Kantenbürste kann der Roomba auch den Dreck an der Wand wegfegen.

Seine Dirt-Detect-Technologie erkennt selbständig besonders verschmutzte Bereiche und reinigt diese besonders gründlich. Eine Doppelbürste sorgt dafür, dass der Roomba von den kleinsten Staubteilchen bis zu größeren Schmutzpartikeln alle Verunreinigungen von euren Hartböden und Teppichen mitnimmt.

Passt sich an den Untergrund an

Je nach Untergrund kann der iRobot Roomba 692 die Höhe des Reinigungskopfes anpassen, um in jedem Fall die ideale Einstellung für die bestmögliche Reinigung von Hartböden und Teppichen zu erreichen. Der aufgefangene Dreck landet im Sammelbehälter mit AeroVac-Filter. Dieser fängt bis zu 99% des Staubs, der Milben und der Allergene bis zu einer Größe von 10 Mikrometern auf.

Auch stärkere Teppiche erklimmt euer kleiner Helfer bei der Reinigung.

Gerade für Berufstätige oder Besitzer von Haustieren ist der iRobot Roomba 692 eine enorme Erleichterung bei der regelmäßigen Reinigung der Wohnung. Ich jedenfalls möchte meinen Saugroboter auf gar keinen Fall mehr missen müssen.

