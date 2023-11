“Magic: the Gathering”-Karten im Angebot: Amazon bietet am Black Friday super Deals an

Amazon bietet verschiedene Magic-Produkte im Angebot an: Von Commander-Decks über Bundles zu Booster-Boxen ist für jeden etwas dabei.

Die Produktpalette für Magic-Spieler ist schier unendlich. Entsprechend schwierig ist die Auswahl nicht nur für Neueinsteiger, sondern auch für langjährige Spieler. Hier findet ihr einen Überblick über alle Angebote aus dem aktuellen Sale und ein paar persönliche Tipps welche Angebote sich besonders lohnen.

Commander-Decks

Das Commander-Format ist das weltweit beliebteste unter den Magic-Spielern. Darum erfreuen sich auch die vorgefertigten Decks großer Beliebtheit. Jedes Deck beinhaltet 100 Karten und verfolgt ein vorgegebenes Thema oder Strategie. Damit könnt ihr sofort losspielen und gegen eure Freunde antreten. Mit Angebots-Preisen zwischen 25€ und 35€ findet ihr hier ein paar echte Schnäppchen. Als kleinen Bonus enthält jedes Deck eine Sammlerbooster-Probierpackung aus dem jeweils zugehörigen Set.

Booster-Displays

Booster-Displays sind seit den Anfängen von Magic der Weg wie neue Karten unter die Spieler kommen. Dabei wird zwischen Draft- und Set-Boostern unterschieden. Draft-Booster beinhalten 15 Karten, wovon eine seltene Karte garantiert ist. Set-Booster hingegen beinhalten zwar nur 12 Karten, können dafür aber von 1 bis zu 4 seltene Karten beinhalten. Erste eignen sich zum Öffnen und Spielen in einer Gruppe (sog. Draft oder Sealed Play), letztere hingegen sind gut wenn ihr einfach nur Packs öffnen und eure Sammlung erweitern wollt. Draft-Displays haben 36 Packs, Set-Displays kommen mit 30 Packs.

Die Preise von Booster-Displays für neue Sets sind inzwischen auf über 100€ gestiegen. Daher sind diese Angebote für Displays unter 100€ besonders attraktiv:

Eine extra Erwähnung verdient das Set-Display von Kamigawa: Neon Dynasty in japanischer Sprache. Das Set ist in einem futuristischen asiatischen Setting angesiedelt und beinhaltet mehrere der stärksten Magic-Karten der letzten Jahre. Hinzu kommt, dass Karten in japanischer Sprache unter Sammlern und Spielern gleichermaßen sehr begehrt sind. Hier bekommt ihr ein Set-Display für 109,85€ statt 133,26€.

In der folgenden Übersicht findet ihr noch weitere Black Friday Angebote für Magic-Produkte bei Amazon:

Die besten Deals vom Black Friday findet ihr wie immer in unserer Deal-Übersicht. Hier stellen wir euch jeden Tag spannende Schnäppchen und aktuelle Neuerscheinungen ausführlich vor. Schaut doch mal vorbei!