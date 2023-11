Ideal fürs kleine Budget: Amazon Fire TVs in verschiedenen Größen für weniger als 550€

Die beste Zeit für einen neuen Fernseher ist jetzt. Und wer dabei noch ordentlich sparen möchte sollte sich Amazons Angebote für die Fire TVs ansehen.

Anfang des Jahres hat Amazon die eigene Fire TV-Series veröffentlich. Drei verschiedene Modelle in mehreren Größen und mit unterschiedlichen Features. In der Black Friday Woche sind nun einige der kleinen und mittelgroßen Geräte teilweise bis zu 250€ günstiger. Wer sich einen neuen Fernseher zulegen und nicht mehr als 550€ ausgeben möchte sollte hier zuschlagen.

Fire TV 2-Serie: Basic Smart-TV mit Full-HD

Das kleinste und günstigste Modell ist die Fire TV 2-Serie. Die größte Version hat ein 40 Zoll LED-Display mit Full-HD-Auflösung. Damit könnt ihr euch auf eine riesige Auswahl an Streaming-Diensten, Apps und Spielen freuen, die ihr mit eurer Stimme steuern könnt. Die Smart TVs unterstützen HDR 10, HLG und Dolby Digital Audio, um euch eine hohe Auflösung und lebendige Farben zu liefern.

In der Black Friday-Woche ist der Fernseher um 20% von 349,99€ auf nur noch 279,99€ reduziert.

Fire TV 4-Serie: 4K-Standard mit Alexa-Unterstützung

Die Fire TV 4-Serie gibt es in drei Bildschirmgrößen: 43 Zoll, 50 Zoll oder 55 Zoll. Das größte Modell hat ein 55 Zoll LED-Display und alle Varianten bieten eine 4K-Auflösung, was für ein schärferes und detailreicheres Bild sorgt als die Full HD-Auflösung der Fire TV 2-Serie. Die Fire TV 4-Serie unterstützt auch mehr HDR-Formate, nämlich HDR10, HLG und Dolby Digital Plus. Das bedeutet, dass ihr mehr Kontrast und Farbtiefe bei HDR-Inhalten genießen könnt. Alle Features der TV 2-Serie wie die Alexa-Sprachsteuerung sind ebenfalls enthalten.

Rundum bietet die Fire TV 4-Serie mehr Bildschirmdiagonale, 4K-Auflösung und mehr Features bzgl. der Bild- und Tonqualität und Anschlüsse, darunter HDMI 2.1. Alle drei Größen sind gerade reduziert:

Fire TV-Omni-QLED-Serie: Das Zentrum eures Smarthome

Die Omni-QLED-Serie gibt es in vier Bildschirmgrößen: 43 Zoll, 50 Zoll, 55 Zoll oder 65 Zoll. Die Serie bietet alle Features der TV 4-Serie, verwendet aber ein QLED-Display, das für ein brillantes und farbenfrohes Bild sorgt. Die Omni-QLED-Serie verfügt über eine Full Array Local Dimming-Funktion, die für einen besseren Kontrast und tiefere Schwarztöne sorgt. Mit HDR10+ und Dolby Vision kommen erweiterte HDR-Formate zum Einsatz, die dynamische Metadaten verwenden, um die Bildqualität für jede Szene anzupassen.

Die Omni-QLED-Serie hat auch einige einzigartige Funktionen, die ihr nur bei Amazon findet. Zum Beispiel könnt ihr die Ambient-TV-Funktion nutzen, um euren Fernseher in einen digitalen Bilderrahmen zu verwandeln, wenn ihr ihn nicht benutzt. Oder ihr könnt die Live View Picture-in-Picture-Funktion nutzen, um eure kompatiblen Sicherheitskameras oder Türklingeln auf dem Bildschirm zu sehen, während ihr fernseht.

Das 50 Zoll-Model ist jetzt 36% günstiger und kostet statt 499,99€ nur noch 449,99€. Darüber hinaus ist auch das Premium-Modell mit 65 Zoll während der Black Friday Woche um 20% reduziert und kostet statt 999,99€ jetzt nur noch 799,99€

Noch mehr Black Friday-Highlights findet ihr in unserer Deal-Übersicht. Hier stellen wir euch jeden Tag spannende Angebote und neue Produkte aus den Kategorien Gaming, Hardware und Multimedia ausführlich vor. Schaut mal vorbei!