Asus-Mainboard jetzt zum Superpreis bei Amazon

Das Asus-Mainboard hat es in sich und kostet nicht mal viel. Nutzt jetzt die Black Friday Woche bei Amazon, um ein neues System zu bauen.

Das ASUS Prime Z790-A WIFI Gaming Mainboard ist ein grandioses Stück Technologie, das sowohl für Gaming als auch Creator-Projekte bestens geeignet ist. Dieses Herzstück unterstützt den LGA1700 Sockel. Obendrein bietet es PCIe 5.0 und DDR5, um ein übermächtiges System zu erschaffen. Spart jetzt 16% und bezahlt nur 218,99€ statt 259,58€.

Darum lohnt sich das Asus-Herzstück

Dieses Mainboard unterstützt den Intel LGA1700 Sockel, womit ihr auf Prozessoren der 12. und 13. Generation setzen könnt. Meine persönliche Empfehlung ist der Intel Core i9-12900K, der in etwa so stark wie der AMD Ryzen 7 7800X3D ist. Nur schneidet der Intel Core i9-12900K in mancherlei Aspekten immer noch besser ab, doch beides sind Top-CPUs. Einen Intel Core i9-13900KS solltet ihr lieber nicht kaufen, wenn ihr sparen wollt, da die erhöhte Leistung nicht gerechtfertigt ist, wenn ihr den Preis vergleicht.

Mit dem PCIe 5.0-Steckplatz bietet dieses Gaming-Board eine unglaublich schnelle Datenübertragungsgeschwindigkeit. Ihr könnt High-End-Grafikkarten oder andere Erweiterungskarten nahtlos integrieren und von einer verbesserten Grafikleistung profitieren. Erschafft euch ein stabiles System für die Zukunft.

Ein weiteres Highlight ist der DDR5-Speicherunterstützung. DDR5-Speicher bietet eine höhere Bandbreite und Geschwindigkeit im Vergleich zu früheren Generationen, was zu einer verbesserten Systemleistung führt. Zwar sind die Auswirkungen im Gaming-Bereich eher noch marginal, aber ihr seid zumindest zukunftssicher.

Es verfügt über vier M.2-Steckplätze, die ultraschnelle SSDs unterstützen. Dadurch könnt ihr euer System mit blitzschnellen Speicherlösungen aufrüsten und von schnelleren Ladezeiten und kürzeren Reaktionszeiten profitieren.

Mit integriertem WIFI 6E bietet dieses Mainboard eine schnelle und zuverlässige drahtlose Verbindung. Lästige Kabelverbindungen sind zum Glück für euch Geschichte.

Natürlich erhaltet ihr auch eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI und DisplayPort. Ihr könnt problemlos eure Monitore, VR-Headsets oder andere Geräte anschließen und ein visuelles Erlebnis auf hohem Niveau genießen.

In unserer Cyber Week Hub erhaltet ihr einen Überblick zu weiteren Super-Angeboten. Es ist eine vortreffliche Entscheidung, hier regelmäßig vorbeizuschauen, um genau das Gerät zu erbeuten, wonach ihr euch sehnt.

