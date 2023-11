Samsung 990 Pro: Eine der schnellsten SSDs für PC und PS5 ist jetzt bei Amazon richtig günstig im Black Friday-Angebot

Schnappt euch jetzt bei Amazon die schnelle und beliebte Samsung 990 Pro SSD mit 2TB für PC und PS5 im supergünstigen Black Friday-Angebot.

Der Black Friday 2023 findet am kommenden Freitag statt. Seit einigen Tagen laufen schon in verschiedenen Shops erste Rabatt-Aktionen und Amazon ist wie immer ganz vorne mit dabei. Ein echter Top-Deal ist die Samsung 990 Pro mit 2TB. Die SSD ist nämlich gerade richtig günstig.

Samsung 990 Pro im Angebot

Die 990 Pro von Samsung ist eine der schnellsten und beliebtesten SSDs auf dem Markt. Durch den M.2-Formfaktor passt die Festplatte in so ziemlich jeden PC und auch der Speicher der PS5 kann damit erweitert werden. Der Einbau ist übrigens kinderleicht und in wenigen Minuten erledigt.

Die SSD erreicht Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 7.450 MB/s lesend und 6.900 MB/s schreibend. Das sorgt für besonders kurze Ladezeiten und kann mitunter auch Downloads deutlich beschleunigen.

Die Variante der 990 Pro mit 2TB kostet bei Amazon aktuell nur 139,99€. Der Versand ist wie immer gratis.

Die UVP der SSD liegt bei 174,99€, also deutlich darüber. Bei anderen Anbietern ist das Modell zurzeit deutlich teurer. Hier zahlt ihr mindestens 152,99€. (Quelle: geizhals.de)

Wenn ihr vorhabt, die SSD in eure PS5 einzubauen, solltet ihr übrigens lieber zum Modell mit Heatsink greifen. Sony empfiehlt, einen solchen Kühlkörper zu nutzen, um Schäden an der Hardware durch Überhitzung zu vermeiden. Im Rahmen des Black Friday ist auch die Variante heruntergesetzt und kostet so nur noch 151,99€.

Die Black Friday Woche bei Amazon läuft noch bis zum 27. November, es ist allerdings schwer vorstellbar, dass die besten Angebote bis dahin tatsächlich noch verfügbar sind. Hier kommt ihr zur Aktions-Übersicht. Oder ihr schaut euch gleich einen unserer Artikel zum Thema an:

