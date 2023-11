Dieser LG OLED-TV ist perfekt für PS5 und Xbox und war noch nie so günstig wie am Black Friday

Der Black Friday ist da und beschert uns ein paar richtig spannende Angebote. Sichert euch jetzt einen LG OLED-TV zum neuen Tiefstpreis!

MediaMarkt und Saturn haben den Black Friday schon vor Mitternacht gestartet. Die vermeintlich besten Deals des Jahres findet ihr jetzt direkt auf der Übersichtsseite. Ein absolutes Highlight ist dabei der LG OLED C31. Der 4K-Fernseher war noch nie so günstig wie jetzt.

Black Friday: LG OLED-TV im Angebot

So gut ist das Angebot: Bei MediaMarkt kostet der OLED-TV in der 55 Zoll-Ausführung jetzt nur noch 1199€. Der Versand ist gratis.

Die UVP liegt bei 2399€, also ziemlich genau doppelt so hoch! Ein Blick auf Vergleichsseiten (bsp. geizhals.de) zeigt, dass das Modell noch nie so günstig zu haben war. Neuer Tiefstpreis!



Überragende Bilder: OLED gilt seit ein paar Jahren als die überlegene Technologie, wenn es um Displays geht. Jeder Pixel leuchtet von selbst, also wird keine Hintergrundbeleuchtung benötigt. Dadurch sind die Modelle extrem flach und bieten Kontraste, von denen andere nur träumen können. So tiefes Schwarz erreicht sonst keine andere Technologie.

Perfekt zum Zocken: Die ausgezeichnete Bildqualität macht sich nicht nur bei Filmen, Serien und Sportübertragungen bemerkbar, sondern auch beim Zocken. Dank HDMI 2.1 und 120Hz ist der LG OLED C31 optimal für den Einsatz mit der PS5 oder der Xbox Series X/S geeignet. Genießt eure Lieblingsspiele so schön wie noch nie in 4K mit bis zu 120 FPS!



Wenn ihr bisher noch keine PS5 besitzt, solltet ihr das schleunigst ändern. Die Next-Gen-Konsole von Sony ist nämlich gerade unschlagbar günstig. Für nur 429€ bekommt ihr die Disc Edition zurzeit bei MediaMarkt.

