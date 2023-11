Samsung-SSD jetzt zur Black Friday Woche superstark bei Amazon reduziert

Diese Samsung-SSD ist ein tolles Upgrade für eure PC-Systeme oder eine Speicherverstärkung für eure PS5. Nutzt jetzt das Amazon-Angebot.

Die Samsung 980 PRO NVMe M.2 SSD ist überaus stark, die speziell für anspruchsvolle Aufgaben wie Gaming und Videobearbeitung entwickelt wurde. Ihr erhaltet nicht nur 2TB, sondern auch eine rasante Lese- und Schreibgeschwindigkeit. Spart jetzt 25% und bezahlt nur 149,89€ statt 199,90€.

Zuzüglich könnt ihr nach dem Kauf 50% für Internet-Sicherheitsprodukte sparen.

Diese Eigenschaften zeichnen die Samsung-SSD aus

Mit einer Kapazität von 2 TB bietet sie genügend Extraspeicher für euren Rechner oder eurer PS5-Konsole. Der Speicher bei der PS5-Konsole ist nämlich eng bemessen, weswegen sich der Einbau einer SSD definitiv lohnt. Falls ihr euch mehr über SSDs informieren wollt, ist diese Kaufberatung genau das Richtige, um euch mehr Wissen darüber zu spendieren.

Diese Tech nutzt für euch die PCIe 4.0-Schnittstelle, um eine grandiose Geschwindigkeit zu erreichen. Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.000 MB/s und einer Schreibgeschwindigkeit von bis zu 5.000 MB/s könnt ihr Ladezeiten größtenteils abschreiben. Auch sämtliche Speichervorgänge oder Übertragungen auf eurem System laufen rapide ab.

Dank der NVMe-Technologie (Non-Volatile Memory Express) bietet die Samsung 980 PRO eine deutlich höhere Leistung im Vergleich zu herkömmlichen SATA-SSDs. Dies kommt beim Gaming oder der Videobearbeitung noch mehr zur Geltung.

Sie ist nicht nur schnell, sondern auch zuverlässig und langlebig. Mit der Samsung Magician Software könnt ihr den Zustand eurer nützlichen Tech überwachen und optimieren, um eine maximale Leistung zu gewährleisten.

Diese SSD ist einfach zu installieren und mit den meisten M.2-Steckplätzen kompatibel. Bei der PS5 müsst ihr einfach nur die Abdeckung abnehmen, die vorhandene Schraube nutzen und sie in eurem Slot festschrauben. Denkt daran, dass die Konsole eine Formatierung eurer SSD vornehmen möchte. Dabei werden sämtliche Daten gelöscht, die ihr vielleicht darauf gespeichert habt. Nur als kleine Information am Rande, solltet ihr eine SSD für eure Konsole verwenden wollen, die ihr schon in eurem Rechner hattet. Es wäre schade, wenn ihr sensible Daten verliert.

In unserer Cyber Week Hub erhaltet ihr einen Überblick zu weiteren Top-Angeboten. Es ist eine gute Entscheidung, hier regelmäßig vorbeizuschauen, um genau das Gerät zu erbeuten, wonach ihr euch sehnt.

Hervorragende Informationsquelle für ein Upgrade

Seid ihr Fans von unschlagbaren Angeboten und könnt einfach nicht genug von technischen Geräten und Komponenten bekommen? Dann solltet ihr unbedingt einen Blick auf unsere Deals-Übersichtsseite werfen. Dort findet ihr großartige Monitore, Grafikkarten und CPUs zu unschlagbaren Preisen sowie andere Bauteile, um euer System aufzurüsten.