9 Items aus Destiny 1, die zu Destiny 2 zurückkehren sollten

Es gibt in Destiny 2 eine Sache, bei der die Spieler kein Problem mit alten Inhalten haben. Die Rede ist von beliebten Waffen und Rüstungen aus Destiny 1. Hier gibt es ein paar Kandidaten, deren Rückkehr zu Destiny 2 viele Spieler gut finden würden. Kennt ihr sie?

Immer mehr Inhalte und Items aus Destiny 1 finden ihren Weg zurück zu Destiny 2. Während die Spieler über die Rückkehr von altem Content eher nicht begeistert sind, wünschen sie sich dennoch auch gewisse Dinge wieder zurück. Vor allem solche, die ihnen noch gut in Erinnerung sind. Dazu gehören ikonische Waffen und Rüstungen des Vorgängers aus dem Jahr 2014.

Derzeit hat Destiny 2 bereits 182 exotische Waffen und Rüstungsteile in der Sammlung. Mit dem Update am 07. Dezember zum 30-Jahre-Bungie-Paket, kehren bereits weitere Ikonen aus Destiny 1 zurück.

Der einst berühmteste Exotic-Raketenwerfer Gjallarhorn

Die legendäre Handfeuerwaffe Eyasluna (die legendäre Variante der Falkenmond)

Das Scharfschützengewehr 1000-Yard Stare

Es gibt jedoch noch mehr alte Exotics, die in Destiny 2 bei den Spielern sofort sehr begehrt wären. Die US-Seite Gamerant hat eine Auswahl von 9 Items getroffen, die sie gerne in Destiny 2 sehen würden. Wir finden die Auswahl so gelungen, dass wir sie euch zeigen möchten:

Platz 9: Das Scharfschützengewehr “Eisbrecher“

Die Sniper “Eisbrecher” könnte schon bald wieder zurück sein.

Zu dieser Waffe haben wir bereits berichtet. Sie ist das heißeste Rückkehrer-Gerücht für Destiny 2.

Destiny 2 bringt im Dezember die beliebte Eyasluna zurück – Was ist mit Eisbrecher?

Was ist das Besondere dieses Exotics? Dieses Scharfschützengewehr war eine mächtige Solarwaffe, die Feinde verbrennen ließ. Ähnlich dem Effekt, den Destiny-2-Spieler heute als Waffenperk „Libelle“ kennen. Das Beste an diesem Sniper ist allerdings, dass sie Munition über Zeit regenerieren konnte.

Nachdem Bungie in den letzten Wochen sehr viel Aufmerksamkeit auf Scharfschützengewehre wie D.A.R.C.I und Wispern des Wurms, gelegt hat, könnte auch Eisbrecher eine „Rückkehrer-Option“ besitzen. Bungie Community-Manager hat vielleicht sogar einen Katalysator für D.A.R.C.I. angekündigt.

Platz 8: “Knochen von Eoa” – Jäger-Beinschutz

Wer würde dieses Duell wohl gewinnen?

Unsere Jäger sind bekannt für schnelles und agiles Movement. Mit den „Knochen von Eoa“ würde der exotische Beinschutz „St0mp-EE5“, von der Community auch „Stompeez“ genannt, echte Konkurrenz bekommen.

Was ist das Besondere dieses Exotics? Die „Knochen von Eoa“ erhöhten nicht nur die Menge an Powermunition, die ein Jäger tragen konnte. Sie verbesserten auch den Sprung des Jägers. Für alle, die schon immer der Meinung waren, der Jäger braucht einen vierten Sprung, mit dem Exotic wäre das möglich.

Platz 7: “Der Ram” – Warlock-Helm

“Der Ram” wäre in Destiny 2 als Ornament ein echter Hingucker.

Dieser exotische „Rammbock“ für Warlocks kam mit „Haus der Wölfe“ ins Spiel. Er war oft fester Bestandteil eines guten Warlock-Builds in Destiny 1 und auch optisch für viele Spieler einer der schönsten exotischen Helme.

Was ist das Besondere dieses Exotics? „Der Ram“ sorgte für Gesundheitsregeneration, wenn eine Sphäre der Macht aufgesammelt wurde. Zudem bekam man durch jeden Nahkampf-Kill Superenergie zurück.

Eigentlich hat dieses Exotic in Destiny 2 bereits würdige Nachfolger gefunden. Die Karnstein-Armbinden gewähren einen ähnlichen Vorteil. Dennoch denken viele Spieler gern an dieses Exotic zurück. Vielleicht wäre deswegen seine Rückkehr als Ornament für „Der Hirsch“ eine angemessenere Würdigung.

Platz 6: “Der Taikonaut” – Titanen-Helm

Der perfekte Helm für Astro-Titanen.

Wir wissen bereits, dass ein exotischer Raketenwerfer, das berühmte “Gjallahorn”, seine Rückkehr im Dezember feiert. Mit der “Hegemonie”, der aktuellen Saisonwaffe, haben wir einen weiteren starken Raketenwerfer von Bungie erhalten. Sollte sich dann noch herausstellen, dass wir mit „Die Hexenkönigin“ tatsächlich eine Raketenwerfer-Meta bekommen, dann wäre dieser exotische Titanen-Helm das perfekte Exotic dafür und mit Sicherheit sofort sehr begehrt.

Was ist das Besondere dieses Exotics? „Der Taikonaut“ hat als Perk die sogenannte „Luftverkehrskontrolle“. Dadurch erhalten all eure Raketenwerfer eine Zielsuche. Weiterhin wird die schwere Munition erhöht und das Radar bleibt beim Zoomen mit schweren Waffen sichtbar. Mit ihm bräuchte man also kein Zielsuchmodul auf Raketenwerfern mehr. Er würde jeden Raketenwerfer enorm aufwerten.

Platz 5: “Leere-Fangzahn-Kleidung“ Warlock-Brustschutz

Die “Leere Fangzahn Kleidung” ist von Vorteil für Axion-Blitz-Granaten.

Der Axion-Blitz ist vielleicht nicht die beste Warlock-Granate im PvP von Destiny 2. Das war in Destiny 1 noch anders, insbesondere wenn Spieler das Exotics “Leere-Fangzahn-Kleidung” trugen.

Was ist das Besondere dieses Exotics? Die“Leere-Fangzahn-Kleidung” gewährte den Spielern volle Granatenenergie und man bekam als kleinen Bonus einen weiteren Sucher für die Axion-Blitz Granate.

Platz 4: “Fass mich bloß nicht an” – Jäger-Armschutz

“Fass mich bloß nicht an” darf hier wörtlich genommen werden.

Der Nachtpirscher ist eine sehr nützliche Jäger-Unterklasse. Gerade die Fähigkeit, seine Verbündeten unsichtbar zu machen, nutzen viele Spieler, um sich in schwierigen Aktivitäten etwas Luft zu verschaffen. Hier kommt dieses Exotic voll zur Geltung.

Was ist das Besondere dieses Exotics? Wer „Fass mich bloß nicht an“ in Destiny 1 ausgerüstet hatte, wurde nach einem feindlichen Nahkampfangriff sofort unsichtbar. Das war vor allem dann sehr praktisch, wenn man von Feinden umzingelt wurde. Als Jäger konnte man dann schnell dieser brenzligen Situation wieder entkommen.

Platz 3: Die Exo-Schwerter aus “König der Bessessenen”

Die drei Schwerter aus “König der Bessessenen”.

Im kommenden Jahr werden Destiny-2-Spieler mit der Gleve kämpfen. Das ist eine neue Waffengattung, die mit „Die Hexenkönigin“ ins Spiel kommt und aus der Schmiede von Savathun stammt. Das wir uns eine Waffe schmieden, ist dabei nicht neu. Bereits in der Erweiterung „König der Bessessenen“ konnten sich die Spieler exotische Schwerter konstruieren. Hier hatten sie die Wahl zwischen „Tilger“, „Bogenwerfer“ und „Dunkeltrinker“.

Was konnten die drei Exo-Schwerter? Das Solar-Schwert „Tilger“ versetzte einzelnen Gegnern einen mächtigen Aufwärtshaken. Das Arkusschwert „Bogenwerfer“ entlud einen Blitz, der sich quer über den Boden erstreckte und auch weiter entfernte Gegner erfasste. „Dunkeltrinker“ entfesselte einen Rundumschlag, der umliegende Feinde erfasste.

Wenn man bedenkt, wie gerne die Spieler ein Schwert führen, würden diese drei, als Exotics, den Schwert-Pool durchaus bereichern. Bungie müsste allerdings die individuellen Eigenschaften für Destiny 2 ändern und interessanter machen, damit sie sich mehr von legendären Varianten abheben.

Platz 2: “Dämmerbruch-Garnison” – Titanen-Brustschutz

Mit “Dämmerbruch-Garnison” könnten Titanen in der Luft ausweichen.

Abgesehen vom Schulterangriff und dem Donnerkrachen besitzen Titanen eher wenig Mobilität. Die „Dämmerbruch-Garnison“ ist daher immer wieder ein Exotic, welches nie so ganz aus den Köpfen der Spieler verschwunden ist. Mit diesem Exotic wären Titanen in der Luft hervorragend manövrierbar, vor allem im PvP.

Was ist das Besondere dieses Exotics? Die „Dämmerbruch-Garnison“ ermöglichte es Titanen in der Luft auszuweichen. Und Gründe, dass diese Option zurückkommen sollte, gibt es genug. Kein Titan will gerne dem Gjallahorn direkt entgegenfliegen. Und auch aktuelle Waffen würden sich damit gut kontern lassen, wie beispielsweise Jötunn oder Augen von Morgen. Mit dem richtigen Timing könnte ein Titan dann in den Feind springen, der das Projektil auf ihn abgefeuert hat.

Platz 1: “Boshafte Berührung” – Exotisches Scoutgewehr

Die bevorstehende Erweiterung und die mögliche Rückkehr eines Destiny-1-Raids wäre perfekt für die Wiederauferstehung dieses ikonischen Scoutgewehrs „Boshafte Berührung“. Spieler konnten einst das Exo-Scout nur bekommen, nachdem Oryx von ihnen im Raid besiegt wurde. Zudem feuerte sie vollautomatisch.

Was ist das Besondere dieses Exotics? Wer dieses Scoutgewehr spielte, musste leiden. Die letzte Kugel im Magazin dieser Waffe verursachte Bonusschaden. Das ging jedoch auf Kosten der Gesundheit des Trägers. Nur drei schnelle Kills gaben dem Träger wieder etwas Gesundheit zurück. Zudem wird die Waffe genauer, wenn die Gesundheit weniger wird. Nur mit einem Warlock als Heiler konnte man enorme Schadenszahlen auch verkraften.

In Destiny 2 wäre dieses Scoutgewehr sowohl im neuen Raid als auch in den Spitzenreiter-Dämmerung tödlich.

Was wäre davon euer persönlicher Favorit? Gibt es vielleicht ein Exotic aus Destiny 1, dass ihr unbedingt gerne in Destiny 2 spielen möchtet oder das sehr gut zu Destiny 2 passt? Schreibt es uns in den Kommentaren.