Mehrere neue MMORPGs starten Beta-Tests im September

Diese Woche gab es wieder viele Neuigkeiten in der Welt der MMORPGs. Vor allem bei den Spielen in Entwicklung hat sich viel getan und einige Betas und Alphas stehen im September 2022 an. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Die Highlights der Woche:

Der Aufreger der Woche: Das MMORPG Bless Unleashed kam 2020 raus und startete erfolgreich. Nun schaltet die PS4- und Xbox-One-Version schon wieder die Server ab.

Die Diskussion der Woche: Der Chef von Final Fantasy XIV sagt, dass Spieler den neuen Content langsam spielen sollen – Endet genauso wie ihr denkt.

Ein genialer Trick spart euch 40 € in Lost Ark und zahllose Spieletests starten im September

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Mortal Online 2 bringt im neuesten Update viele Features und neue Points of Interest, außerdem gibt es Bugfixes spendiert (via massivelyop).

Dungeons and Dragons Online bringt neue Klassen-Archetypen und ebenfalls einige neue Features (via massivelyop).

Maplestory 2 kündigt an, dass sie ihre Server in China noch dieses Jahr schließen müssen (via massivelyop).

ArcheAge Unchained bringt am 15. September Fresh-Start-Server ohne Timegates (via mmorpg.com).

Nicht nur Mad World startete eine Beta:

Was passierte bei den MMORPGs in Entwicklung?

