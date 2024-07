WoW Remix: Scholomance in 11 Sekunden – Solo und auf Stufe 20

Keine 12 Sekunden braucht man für einen Dungeon in World of Warcraft – zumindest dann, wenn man alle verfügbaren Tricks auspackt.

In WoW Remix: Mists of Pandaria haben wir bereits einige irre Rekorde gesehen. Wenig verwunderlich, wenn doch die Werte der Helden immer weiter eskalieren und in irrwitzige Höhen steigen.

Doch bei manchen Rekorden muss man doch verwirrt blinzeln und ganz genau schauen, wie das eigentlich möglich ist. So etwa beim ungefähren Rekord des Dungeons „Scholomance“, der in unter 12 Sekunden absolviert wurde.

Was ist das für ein Rekord? Es geht um einen Rekord in WoW Remix: Mists of Pandaria. Hier versuchen Speed-Runner die absurden Möglichkeiten dieses Spielmodus an ihre Grenzen zu bringen und dabei mehrere Spielmechaniken und auch einige Glitches zu nutzen, um Dungeons so schnell wie nur eben möglich abzuschließen.

Das führte bereits zu absurden Erfolgen, wie einem Besuch im Tempel der Jadeschlange, der nach nur 21 Sekunden vorbei war.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wie ist das möglich? Möglich macht das eine Kombination von mehreren Faktoren. Zum einen spielt „Conzil“ einen Dämonenjäger. Diese profitieren massiv von erhöhter Bewegungsgeschwindigkeit durch ihre Meisterschaft und sind auch ohnehin eine extrem mobile Klasse.

Hinzu kommt, dass die meisten der Rekord-Halter nur einen Test-Account für World of Warcraft benutzen. Denn dann ist das maximale Level auf 20 begrenzt, während die Charakter-Werte aber aufgrund des Artefakt-Umhanges immer weiter ansteigen. Das führt dazu, dass Level-20-Charaktere in skalierten Spiel-Inhalten – wie eben Dungeons – häufig mächtiger sind als Charaktere auf der maximalen Stufe.

Viel wichtiger ist allerdings, dass der Dämonenjäger über einen Doppelsprung und die Gleiten-Fähigkeit verfügt. Dadurch ist der Charakter in der Lage, am Start des Dungeons auf eine Fackel zu springen, um von dort wiederum durch die Wand zu glitchen. Mittels des Chi-Jo-Sockels kann er sich dann in Windeseile durch den Dungeon bewegen (oder eher: darunter hinweg) und landet zielgenau im Raum des finalen Bosses: Dunkelmeister Gandling.

Der hat seinem Charakter nur ausgesprochen wenig entgegenzusetzen, sodass nach 11,60 Sekunden der Endboss tot und der Dungeon abgeschlossen ist. Das ist vielleicht nicht die effizienteste Variante, um Bronze zu farmen, aber in jedem Fall doch eine sehr beeindruckende Leistung.