WoW Remix: Spieler meistern Dungeons schneller als euer Ladebildschirm

In WoW Remix: Mists of Pandaria kann der Ladebildschirm länger dauern als der tatsächliche Dungeon. Ein Mönch zeigt, wie das geht.

In WoW: Remix geht alles ein bisschen schneller. Wobei dieses „bisschen“ hin und wieder auch etwas extremer ausfallen kann. Denn wo Dungeons früher gut eine halbe Stunde Zeit in Anspruch nahmen, ist das jetzt zumeist auf wenige Minuten begrenzt. Anders ist das aber für einen Remix-Spieler, der Dungeons inzwischen in Bruchteilen einer Minute absolviert.

Sein erschreckend-beeindruckender neuer Rekord: Weniger als 22 Sekunden, bis der Endboss fällt.

Was ist das für ein Dungeon-Run? Es geht um den Dungeon „Tempel der Jadeschlange“, also den ersten Dungeon in Mists of Pandaria. Dieser Dungeon kann quasi direkt zum Start besucht werden und ist daher auch Charakteren mit Probe-Account zugänglich.

Conzil F2P hat auf seinem YouTube-Kanal nun ein Video hochgeladen, das den ganzen Dungeon-Run innerhalb von absurden 21,41 Sekunden zeigt. Damit hat er seinen ehemaligen Rekord von knapp 50 Sekunden nochmal deutlich geschlagen.

Das ist so schnell, dass bei einer normalen Gruppe manche noch im Ladebildschirm stecken könnten, um die Instanz zu betreten, während der Dungeons bereits als abgeschlossen gilt.

Wie ist das möglich? Den Tempel der Jadeschlange in dieser Rekordzeit zu bewältigen, benötigt eine Menge Vorarbeit und mehrere Faktoren, die dafür zusammenkommen müssen:

Mönche sind eine extrem mobile Klasse und sehr schnell unterwegs, legen also große Distanzen in minimaler Zeit zurück.

Mönche können den ersten Boss mittels „Todesberührung“ sofort besiegen und damit den langwierigen Bosskampf komplett überspringen.

Der Meta-Sockel „Chi-Ji, der Rote Kranich“ gibt zusätzliche Geschwindigkeit durch schnelle Bewegungsfähigkeiten.

Der Zahnradedelstein „Heroischer Sprung“ erlaubt einen kleinen Exploit, mit dem man durch eine Wand springen kann und so den vorletzten Boss überspringt.

Der wichtigste Umstand ist aber wohl, dass der Mönch noch immer auf Stufe 20 ist. Er benutzt nämlich lediglich einen Probe-Account und die bekommen ab Level 20 keine Erfahrungspunkte mehr. Da er aber weiterhin „Fäden“ für den Artefakt-Umhang sammelt, wird sein Charakter dennoch immer stärker. So hat er auf Stufe 20 bereits extrem hohe Werte, denen kein Gegner jemals gewachsen ist. Ganz nebenbei sammelt er dabei auch richtig viel Bronze.

Für Conzil F2P war das übrigens der letzte Versuch beim Tempel der Jadeschlange. Jetzt will er sich anderen Dungeons zuwenden und schauen, ob er auch hier einige Rekorde brechen kann.