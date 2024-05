WoW: Spieler laufen Dungeons in 50 Sekunden – auf Stufe 20 und alleine

Viel Macht ist in WoW Remix zwar gewollt, doch einige nutzten einen Exploit aus, um besonders schnell stark zu werden und sich sämtliche Belohnungen in Windeseile zu erspielen. Das ging sogar Blizzard zu schnell, sodass die Exploiter einen Teil ihrer Kraft verloren und alle anderen eine Belohnung erhielten .

Ist das gewollt? Grundsätzlich ja. In WoW Remix: Mists of Pandaria können kleine Charaktere im Verhältnis noch mächtiger sein als die Charaktere auf Stufe 70. Besonders Zweitcharaktere profitieren von einem starken Umhang, der ihnen direkt zum Start auf Stufe 10 bereits Macht verleiht, die man eigentlich erst viel später haben würde.

Was normalerweise eine klare Barriere darstellt, erweist sich in Remix als Vorteil. Denn obwohl der Charakter keine Stufen und Talentpunkte mehr freischaltet, wird er immer mächtiger. Denn auch alle Inhalte auf Stufe 20 gewähren sogenannte „Fäden“, die den Artefakt-Umhang immer stärker machen. Zwar gibt es auf Stufe 20 nur recht kleine Fäden, aber das wird dadurch ausgeglichen, dass alle Attribute auf Stufe 20 noch viel stärker skalieren.

Was wurde geschafft? Im Subreddit von WoW zeigte ConzilF2P einen Clip, den er wiederum auf YouTube hochlud. Das zeigt seinen Mönch, der sich auf Stufe 20 in den Tempel der Jadeschlange wagt – und einfach durch den Dungeon rennt. Er pausiert weder für Bosse noch für Trashmobs, die nahezu im Vorbeigehen einfach umfallen.

Im aktuellen Modus „WoW Remix: Mists of Pandaria“ ist alles ein wenig abgedrehter. Das Power-Level der Charaktere ist quasi nach oben hin annähernd unendlich groß und die zeitreisenden Helden von Azeroth können übermächtige Stärke erlangen. Das führt auch zu einigen absurden Rekorden – wie ein Mönch beweist, der in unter einer Minute einen Dungeon abschließt.

In World of Warcraft purzeln gerade viele Rekorde. Ganze Dungeons werden in unter einer Minute absolviert. Wir erklären, wie das möglich ist.

