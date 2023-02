WoW bringt neue Erfolge, die ihr nur bekommt, wenn ihr vor 15 Jahren schon gespielt habt

Auf dem PTR von World of Warcraft sind neue Heldentaten aufgetaucht, die man gar nicht mehr bekommen kann. Denn um die Erfolge zu kriegen, musstet ihr teilweise schon vor Wrath of the Lich King gespielt und aktiv Berufe ausgeübt haben.

Was sind das für Erfolge? Heldentaten sind besondere Erfolge in einem eigenen Tab, die in eurer Erfolgs-Übersicht erst auftauchen, wenn ihr sie habt. Davor sind sie versteckt.

Diese Erfolge stehen für besonders starke, einmalige Errungenschaften, die man in der Regel nur erhält, wenn man an zeitlich begrenzten Events teilgenommen hat – etwa den Endboss eines Raids vor dem nächsten Content legt.

Wie wowhead herausgefunden hat, gibt es bald Heldentaten für Crafter, die sich früher aktiv mit ihren Berufen beschäftigt haben. Konkret geht es hier um Berufs-Spezialisierungen, die nicht mehr im Spiel sind und um besondere Events wie die Öffnungen von Naxxramas und Zul’Gurub.

Mit WoW Dragonflight wurden Berufe vollkommen überarbeitet. Im Video erklären wir euch, was Crafter jetzt beachten müssen:

Wie bekomme ich die neuen Erfolge? Die Heldentaten, die jetzt auf dem PTR sind, erfordern von euch, dass ihr vor dem Release von Wrath of the Lich King oder Cataclysm bereits gespielt und euch mit Berufen beschäftigt hat. Zu den neuen Heldentaten zählen:

Handwerker der Argentumdämmerung: Helft der Argentumdämmerung beim Sturm auf Naxxramas mit euren Handwerkskünsten, ehe die Expedition nach Nordend aufbricht.

Handwerker des Stamms der Zandalar: Helft dem Stamm der Zandalar mit euren Handwerkskünsten, ehe der Kataklysmus losbricht.

Verschiedene Heldentaten für Spezialisierungen, die es nicht mehr gibt, etwa: Stammeslederverarbeitung, Mondstoff-Schneiderei oder Waffenschmied. Auch die müsst ihr vor Cataclysm erlernt haben.

Die neuen Heldentaten kommen vermutlich mit dem kommenden Patch 10.0.7 ins Spiel. Erhalten könnt ihr sie aber nur, wenn ihr schon vor zwischen 12 und 15 Jahren gespielt habt.

Wer damals nicht gespielt hat, geht aber trotzdem nicht leer aus. Es kommen auch neue Erfolge für das Drachenreiten, die ihr erhaltet, wenn ihr die verschiedenen Kurse auf den Dracheninseln meistert. Außerdem gibt es Erfolge für einige Quests, Erkundungen und Ruf in Dragonflight.

Neue Erfolge können nervige Diskussionen vorbeugen

Warum kommen diese Erfolge gerade jetzt ins Spiel? Spieler diskutieren gerade darüber, was Erfolge in WoW zu suchen haben, die man effektiv nicht mehr bekommen kann. Einige vermuten hier, dass die Erfolge dafür sorgen sollen, Spieler wiederzuerkennen.

Blizzard legt gerade den Fokus auf etliche alte Inhalte. So gibt es etwa die Möglichkeit, weiße und graue Items als Transmog zu nutzen, von denen viele früher von Handwerksberufen hergestellt worden sind. Einige alte Kleider sind sogar Millionen wert.

Die die entsprechenden Spezialisierungen und Events gab es Rezepte zu lernen, die man anders nicht bekommen konnte. Für den Fall, dass die entsprechenden Rezepte zurückkommen oder um Spieler auszuzeichnen, die solche Vorlagen beherrschen, seien Erfolge eine einfache Art der Wiedererkennung, ohne auf die Behauptung: „Das konnte ich schon früher!“ setzen zu müssen.

Alte Berufe sind übrigens auch bei Top-Spielern im Moment ein Thema. Denn mit bestimmten Rezepten aus der Vergangenheit lassen sich selbst harte Bosse in Dragonflight viel leichter besiegen:

Ein 8 Jahre altes Item macht gerade einige der schwersten Bosse in WoW viel angenehmer