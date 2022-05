Blizzard ändert nach 14 Jahren einen der nervigsten Erfolge in WoW – „Ich dachte, das passiert niemals!“

Bei World of Warcraft hat Entwickler Blizzard in der letzten Woche einen Erfolg verändert, der Spieler seit Jahren nervt: Dadurch soll die Kinderwoche in WoW endlich für alle angenehmer werden. PvP-Muffel fluchten seit Jahren über einen Erfolg, der sie ins PvP zwang. Sie wollten den Erfolg unbedingt, denn daran hing ein cooles Mount, der violette Protodrache.

Um welchen Erfolg geht es?

Der Erfolg heißt „Eine harte Schule“: Es geht darum, ein Waisenkind mit in 4 klassische Schlachtfelder zu nehmen und dort eine besondere Tat zu vollbringen. Das Waisenkind kann man sich nur während der „Kinderwoche“ schnappen. 2022 fand sie zwischen dem 2. und 9. Mai statt.

Das Nervige war vor allem, dass Spieler ins PvP gezwungen wurden und dort eine für den Sieg relevante Tat vollbringen mussten: Flagge erobern, Flagge abgeben, Flagge zurückbringen.

Der Erfolg galt als super-nervig in WoW, war aber notwendig, um die höchsten Weihen des Erfolg-Sammlers und ein cooles Mount zu bekommen. Doch Blizzard hat nun mitten in der Kinderwoche per Hotfix den Erfolg verändert.

Jemand hat alle 3314 Erfolge in WoW und es hat nur 6 Jahre gedauert

Erfolgs-Jäger wurden ins PvP gezwungen und verzweifelten

Warum war der Erfolg so nervig? Auf Wowhead gibt es alleine 388 Kommentare auf Englisch zu dem Achievement (via wowhead).

Im Wesentlichen war das Problem, dass man Erfolgsjäger dazu zwang, PvP zu spielen, auch wenn die keine Ahnung vom Kampf gegen andere Spieler und noch weniger Lust darauf hatten. Im PvP mussten sie dann etwas relativ Schwieriges machen und das in einem kompetitiven Umfeld: Andere Spieler hinderten sie also daran, sich den Erfolg zu schnappen.

Das war daher seit 14 Jahren ein Erfolg, der den Leuten wirklich auf den Geist ging – und der vielen noch fehlte.

Besonders nervig war eben, dass der Erfolg nur während der Kinderwoche möglich war, denn nur dann kann man sich ein Waisenkind schnappen.

Das sind die seltensten Mounts in WoW:

6 der seltensten Mounts in WoW – Besitzt ihr sie?

Leiden für den Protodrachen

Warum machten ihn Leute dann? Der Erfolg ist seit 2008 Teil des Meta-Achievements „Ein Herz für Kinder“ und das wiederum ist Teil des größeren Meta-Achievements „Was für eine langem seltsame Reise“ – und für das Achievement gibt es einen violetten Protodrachen, ein cooles Mount.

Ein „Meta-Achievement“ ist ein Erfolg, den man nur erhält, wenn man eine Reihe von anderen Erfolgen abgeschlossen hat. „Ein Herz für Kinder“ heißt, man hat die „Kinderwoche“ sozusagen durchgespielt. „Was für eine lange seltsame Reise“ heißt, man hat die saisonalen Events in WoW absolviert.

Blizzard ändert Erfolg mitten in der Woche, in der er möglich war

Was ändert Blizzard? Blizzard ändert am Erfolg letztlich nichts, macht ihn aber zur „Heldentat“ und nimmt ihn damit aus der ganzen „Meta“-Nummer raus: Der Erfolg ist also nicht mehr notwendig, um die Meta-Achievements abzuschließen.

Die Änderung kam am 5.5. – offenbar haben viele seitdem ihren Proto-Drachen bekommen (via wow-forums).

Zu den Hintergründen der Probleme von Blizzard:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Spotify, der den Artikel ergänzt. Spotify Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Spotify Inhalt

Blizzarrd sucht nach „Easy-Wins“, ätzen manche

Das ist die Diskussion: Auf reddit diskutiert man die Änderung. Ein Nutzer fragt: Was habe sich denn geändert, dass Blizzard ausgerechnet nach 14 Jahren nun nachgibt?

Die Antwort gibt ihm ein anderer Nutzer: „PR-Desaster nach PR-Desaster – Jetzt suchen sie nach „Easy Wins.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt Am 5. Mai bekamen wohl viele ihren Violetten Protodrachen.

Ein Nutzer bringt seine Erleichterung mit klaren Worten zum Ausdruck: „Heilige Scheiße. Ich dachte, das passiert nie! Ich hab mich vor einem Jahr durch diesen furchtbaren Erfolg gequält und kann nur sagen: Auf Nimmerwiedersehen! Es hat nie Sinn gemacht, dass ein PvP-Erfolg Teil eines Meta-Erfolgs ist, wenn jeder andere Erfolg abgeschlossen werden konnte, ohne je PvP zu machen.“

Offenbar hat sich bei Blizzard in den letzten Monaten tatsächlich etwas bewegt. Was mit „PR-Desaster nach PR-Desaster“ gemeint ist, lest ihr hier:

Das Horror-Jahr 2021 bei Blizzard – Alle Vorfälle und die Zukunft