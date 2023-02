Ein 8 Jahre altes Item macht gerade einige der schwersten Bosse in WoW viel angenehmer

Die neue Erweiterung von World of Warcraft ist voller Drachen. Das Problem: Drachen haben Flügel und die verdecken oft wichtige Effekte, vor allem für Nahkämpfer. Ein Verzauberer-Item von Warlords of Draenor schafft Abhilfe und macht die Geflügelten transparent.

Was ist das für ein Item? Der Verzauberte Staub ist ein herstellbarer und benutzbarer Gegenstand, der mit mit Patch 6.0.1 in Warlords of Draenor (2015) eingeführt wurde. Das Rezept ist eines der ersten, das Verzauberer in der Erweiterung lernen konnten.

Für die Herstellung wird lediglich eine Einheit Draenischer Staub benötigt – den ihr selbst leicht durch Entzauberungen erhaltet, im Auktionshaus oder sogar einfach bei Händlern in der Garnison kaufen könnt, wenn ihr noch alte Garnisonsressourcen übrig habt. Auch den Verzauberten Staub gibt’s einfach im Auktionshaus.

Was macht der Verzauberte Staub? Bei Benutzung wird euer Ziel von einem schwachen Funkeln umgeben, und was noch wichtiger ist: es wird transparent, ihr könnt also einfach durch es hindurch schauen.

Eigentlich handelt es sich dabei nur um eine nette Spielerei, die sich aber als äußerst nützlich in der neuen Erweiterung Dragonflight herausgestellt hat, wie einige Spieler herausfanden.

Riesige Drachen verdecken tödliche Effekte – Staub hilft

Wo ist der Staub nützlich? In einem mittlerweile gelöschten Post auf reddit teilt ein Nutzer mit, dass der Staub auf Feinde anwendbar ist. Es gibt mehrere Bosse in Dragonflight, wo das enorm hilfreich ist, etwa:

Raszageth im Gewölbe der Inkarnationen

Kraas und das Echo von Doragosa in der Algeth’ar-Akademie

Umbrelskul im Azurblauen Gewölbe

Bei den entsprechenden Bossen gibt es Bodeneffekte und andere Fähigkeiten, aus denen ihr euch tunlichst heraushalten solltet. Das ist aber für einige Klassen nicht so leicht, weil die Flügel und Körper der Bosse die Sicht versperren.

Vor allem Nahkämpfer und Rufer haben häufig Probleme dabei, die entsprechenden Effekte zu sehen. Mit dem Staub ist das leichter. Aber Vorsicht: Der Staub hält nur 5 Minuten und bringt euch in den Kampf. Nutzt ihn also erst nach dem Pull.

Ist das beabsichtigt? Ja und nein. Der Staub funktioniert genau so, wie er soll. Ob damit Bosse 8 Jahre später „leichter“ gemacht werden sollen, war damals sicherlich nicht so gedacht. Dass Blizzard deswegen aber einschreitet, ist eher unwahrscheinlich.

Anders als Items wie der Pappkamerad, der bestimmte Mechaniken in Mythic+ tatsächlich aushebeln konnte, sorgt der Staub nur für etwas mehr Übersicht. Er verändert aber nicht grundlegend die Art, wie ihr den Boss sonst spielen würdet.

Dennoch hat der reddit-Nutzer seinen Post vorsorglich gelöscht und einige andere Spieler warnten schon scherzhaft: Sag das lieber nicht zu laut, sonst wird „fun detected“. Falls ihr also Raszageth nicht legen könnt, weil eure Nahkämpfer ständig in Suppe stehen, nutzt den Staub noch, so lange es geht.

Übrigens ist Dragonflight eine der besten Erweiterungen seit Jahren, zumindest was bleibende Spieler angeht – obwohl es sich schlechter verkauft hat als Shadowlands:

