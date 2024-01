Weil er Loot gewann, wollte sein Raid in WoW ihn sperren lassen – Ein Fehler im System

Würfelglück kann zu einer Accounstrafe in World of Warcraft führen – zumindest bei der falschen Gruppe. Die Vorfälle häufen sich.

Auch wenn viele Spielerinnen und Spieler in World of Warcraft wohl in intakten Gilden mit einem guten sozialen Umfeld spielen, gibt es bei MMORPGs häufiger das Vorurteil, dass die Community sich unfreundlich benehmen würde. Auch wenn die allermeisten MMO-Helden vermutlich ganz durchschnittliche Leute sind, so bleiben doch vor allem die unangenehmen Begegnungen in Erinnerung.

Eine davon schilderte CrescentToast im Subreddit von World of Warcraft, denn man hat ihn mehrfach – und aus seiner Sicht zu Unrecht – gemeldet. Der Grund dafür? Er hat Loot gewonnen.

Was ist vorgefallen? In seinem Beitrag erklärt CrescentToast, dass er zusammen mit zwei Freunden einer heroischen Raidgruppe beigetreten ist. Nach dem Kill des Bosses gewann er beim Würfeln ein Schmuckstück und wollte es behalten. Von einem anderen Spieler bekam er ein „sehr niedriges Gold-Angebot“ für das Schmuckstück. Er wollte das nicht hergeben und lieber für sich selbst benutzen.

Die Folge war, dass er aus der Gruppe geschmissen wurde. Das alleine ist nicht so schlimm, doch dem Anschein nach hat ein Großteil der Raidgruppe, die vom gleichen Realm stammte, ihn danach gemeldet. Das führte letztlich zu einer Verwarnung, die ihm beim nächsten Einloggen angezeigt wurde.

Was ist das Problem bei diesen Meldungen? Das Problem ist schon seit Jahren, dass das System im Grunde vollautomatisch funktioniert. Sobald genug Stimmen gegen eine Person eintrudeln – egal ob im Chat oder wegen einer anderen Meldung – dann wird automatisiert eine Sanktion verhängt.

Blizzard bestreitet zwar seit jeher, dass das System automatisch funktioniert, doch die Vorfälle häufen sich, die das Gegenteil nahelegen.

Ist das erlaubt? Nein, eigentlich nicht. Das Ausnutzen der Meldefunktion ist selbst ein Vergehen, das sanktioniert werden kann. Wenn herauskommt, dass eine ganze Gruppe oder Gilde jemanden zu Unrecht gemeldet hat, dann kann die Strafe im schlimmsten Fall jene treffen, die die Falschmeldung getätigt haben.

Warum passiert das trotzdem? Die „Schurken“ scheinen sich ihrer Sache recht sicher zu sein und kaum Angst vor einer Sanktion zu haben. Denn in den vergangenen beiden Jahren gab es immer wieder Meldungen von Leuten, die plötzlich massenhaft gemeldet wurden und das nur, weil sie etwa Gegenstände unter dem aktuellen Marktwert verkauft haben. Gerade zu Beginn von Dragonflight gab es ein „Elementarschleifen-Kartell“, das sofort gemeldet hat, wenn jemand ihre Preise unterbot.

Ob die Falschmelder für ihre Vergehen im Nachhinein bestraft wurden, ist in den meisten Fällen nicht bekannt. Klar ist aber, dass man einzelnen Spielern erst einmal gezielt schaden kann – denn eine temporäre Sperre bei Falschmeldungen kann so manch einem unbescholtenen Spieler schonmal den einen oder anderen Abend ruinieren.

Habt ihr derlei auch schon erlebt?