In China gibt es einen Freizeitpark, der stark nach WoW aussieht – Aber eine Besucherin warnt davor

Der „Warcraft-Vergnügungspark“ in China ist ziemlich dreist. Auf den ersten Blick erkennt man, was da alles zusammengeklaut wurde – das funktioniert auch nur da.

Der Gedanke ist eigentlich naheliegend. Ein großer Vergnügungspark rund um die verschiedenen Blizzard-Universen. Ein Bereich für World of Warcraft, ein Bereich für StarCraft und Overwatch, dazu die Hölle aus Diablo und ein Hearthstone-Gasthaus.

Was die Entwickler in Overwatch mit der Karte „Blizzard World“ erschaffen haben, gibt es in der Realität auch – wenn auch nicht offiziell. Denn der „Joyland“-Vergnügungspark in China nimmt es nicht so genau mit Lizenzrechten.

Was ist das für ein Park? Das „World Joyland“ ist ein riesiger Vergnügungspark in China, der sich über zahlreiche unterschiedliche Areale erstreckt, die alle einen Bezug zu verschiedenen Aspekten des Fantasy-Genres haben. Den Berichten von Jessica Colwell aus dem Shanghaiist nach, ist der Park sogar so groß, dass es schwer ist, an einem Tag alles zu sehen oder zu erleben.

Doch Blizzard-Fans dürften dabei zwei Areale direkt ins Auge springen, denn im „Joyland“ gibt es einen Warcraft- und einen StarCraft-Bereich. Teile davon kann man in diesem (schon etwas älteren) Video zum Park sehen:

Tatsächlich schreit hier alles so laut nach „Urheberrechtsverletzung“, dass ein solcher Park im Rest der Welt wohl kaum denkbar wäre. Da gibt es etwa riesige Statuen vom Lichkönig, während offensichtliche Draenei, Blutelfen und Wappen von Sturmwind zu sehen sind, so weit das Auge reicht.

In der Ferne lassen sich Gebäude der Stadt Silbermond erkennen und auch die ganze Ästhetik macht klar: Ein WoW-Fan sollte hier so manches Detail wiedererkennen können.

So richtig glücklich dürften Blizzard-Fans hier aber nicht werden. Denn in die offensichtlich von Warcraft entlehnten Fantasy-Elemente reihen sich auch Kreaturen, die jetzt nicht so viel mit Warcraft zu tun haben – etwa Meerjungfrauen oder Feen.

Darf der Park das eigentlich? Wenn es nach Blizzard geht, dann wohl nicht. Allerdings nimmt es China hier nicht ganz so genau mit Lizenzrechten und dem Grad an „Inspiration“, den man durchgehen lässt. Aber immerhin hat der Park auf offizielle Blizzard-Bezeichnungen verzichtet.

So heißt das offensichtlich von Warcraft inspirierte Areal „Terrain of Magic“.

Der StarCraft-Bereich wiederum heißt „Universe of Starship“.

Ob Blizzard den Fans irgendwann den Wunsch nach einem offiziellen Freizeitpark erfüllt, das ist wohl fraglich. Genug Material dafür hätten sie – und zumindest auf die erste Überlegung hin gäbe es wohl auch genug Blizzard-Fans, die Freunde, Familie und Kinder dahin bringen würden.