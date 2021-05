Spieler nutzen schon ein Feature in WoW BC Classic, das noch gar nicht da sein sollte

Der Pre-Patch von WoW BC Classic ist endlich spielbar und viele Spieler toben sich mit den neuen Völkern aus. Dabei ist einigen aufgefallen, dass ein bisher noch nicht implementiertes Feature schon nutzbar ist: Crossrealm-Gruppen.

Was ist das das für ein Feature? Es geht um Crossrealm-Gruppen und Gruppensuche. Das sind Annehmlichkeiten, die Retail-Spieler kennen dürften: Mit einem Blick in das Tool und einem Klick könnt ihr euch Gruppen aus allen möglichen Servern anschließen.

In Classic und Burning Crusade geht das eigentlich nicht. Es wurden zwar mit dem Pre-Patch von BC Classic etliche Realms zusammengelegt, aber das Zusammenspiel verschiedener Realms sollte nicht gehen.

Spieler haben nun herausgefunden: Es gibt kein Tool, aber Einladungen und sogar Dungeons mit Crossrealm-Funktion klappen sehr wohl.

Hier konnten wir einen Freund einfach einladen. An der Endung “-Everlook” seht ihr, dass es sich um einen anderen Realm handelt.

Bei unserem Test hat es ebenfalls einwandfrei funktioniert. Über einen Einlade-Befehl haben Crossrealm-Gruppen einwandfrei funktioniert. Es ist nicht ganz klar, ob es sich um die Vorbereitung eines Features handelt oder um einen Bug.

Kommt das als richtiges Feature? Auf der BlizzCon 2021 hat Blizzard angeteasert, dass BC Classic ein Tool für die Gruppensuche bekommen könnte, das ähnlich funktioniert wie das aus Retail-WoW („LFG“; via wowhead.com).

Bisher war das Feature aber weder in der Beta noch auf dem PTR spielbar. Erst mit dem Pre-Patch von BC auf den Live-Servern funktioniert eine Crossrealm-Einladung in Gruppen.

Ob und wie das Feature also implementiert wird, steht noch offen. Ein ähnliches Tool gab es damals schon in The Burning Crusade zu Patch 2.0.1. Das richtige LFG-Tool mit Crossrealm-Funktion kam aber erst mit Wrath of the Lich King.

8 Jahre LFG-Tool – WoW ist bequemer, aber unsozialer geworden

Community streitet sich – Ist das gut?

Das sagen Spieler: In der Community ist nun eine kleine Diskussion darüber entbrannt, ob eine Crossrealm-Funktion kommen soll. Es gibt sowohl Stimmen dafür, als auch dagegen.

Geschlossene Server gehören irgendwie zum Classic-Feeling, schließlich soll man sich nicht wie ein ungehobelter Klotz verhalten. Wer das tut, der findet schnell keine Gruppen mehr, wenn sich der Name herumspricht. Ein LFG-Tool führe laut der Gegner zu einer Verrohung. Auf reddit wäre Crossrealm für viele Spieler ein Grund, das Spiel zu deinstallieren (via reddit.com).

Schon zu WoW Classic gab es ein scheinbares LFG-Tool, auf das die Community panisch reagierte. Ein Teil der Spieler will so etwas also offenbar wirklich nicht sehen.

Andere Spieler sind der Meinung, dass dadurch soziale Interaktion gefördert werde. Bereits jetzt gebe es Probleme, wenn Charaktere sich als „geboostet“ zeigen. Sie würden dann keine Gruppen mehr finden, weil niemand sie haben wolle. Mit Crossrealm-Gruppen finde man leichter Anschluss und könne besser mir anderen spielen oder sogar mit seinen Freunden zocken (via wowhead.com).

Wann erscheint BC Classic? Vermutlich werden wir mit dem Release von Burning Crusade Classic erfahren, inwiefern Crossrealm-Funktionen ins Spiel kommen werden. Die Erweiterung erscheint am 2. Juni 2021.

Ein LFG-Tool in Form von Retail-WoW wäre eine Änderung, die sich stark vom ursprünglichen TBC unterscheiden würde. Es wäre auch nicht die einzige Änderung im Vergleich zu früher:

WoW: Eine kleine Änderung macht TBC Classic angenehmer für alle Spieler

Was haltet ihr von Crossrealm und LFG? Seid ihr dafür oder dagegen?