Damit hat sich für einige Klassen geändert, auf welchem Platz sie ihre legendären Gegenstände tragen sollten. Teilweise hat sich sogar der stärkste Effekt geändert. In unserer Liste findet ihr das beste Legendary für jede Klasse in Shadowlands .

Was ist der Haken? Durch die Nutzung des Mals bekommt der neue Gegenstand die Eigenschaft „einzigartig angelegt: SL – hergestellt“. Es kann also nur ein einziges hergestelltes Item mit Stufe 230 angelegt werden.

Wie stelle ich die neuen Items her? Um die neuen Items zu bauen, braucht ihr das neue „Mal des Handwerkers der Angeketteten Insel“. Diese Male sind beim Aufheben gebunden, müssen also zwangsweise selbst hergestellt werden.

Seit Patch 9.1 könnt ihr in World of Warcraft hergestellte Gegenstände verbessern. Die neuen Items sind damit stärker als (fast) alles, was ihr bisher bekommen konntet. Der Haken: die Herstellung erfordert enorm viel Arbeit – aber ihr könnt die Items von Leuten mit mehr Zeit einfach kaufen.

