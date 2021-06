WoW: Patch 9.1 Ketten der Herrschaft ist live – Alle Infos zum Launch

Seid ihr schon fleißig am Zocken? Oder folgt ihr der uralten Regel „Never play on patch day“ und wartet lieber ein paar Tage ab?

Inhalte kommen stufenweise: Wie bereits von WoW gewohnt, sind allerdings nicht alle Inhalte direkt zum Launch verfügbar. Der Raid „Sanktum der Herrschaft“ und der neue Dungeon „Tazavesh“ öffnen erst in der kommenden Woche ihre Pforten. Auch die Kampagne wird nach und nach im Verlauf der folgenden Wochen und Monate freigeschaltet, ebenso wie die Möglichkeit, endlich in den Schattenlanden fliegen zu können.

Viel zu lange hat das Warten der Spieler von World of Warcraft: Shadowlands auf neue Inhalte gedauert, doch jetzt ist damit endlich Schluss. Heute, am 30.06.2021, erschien das erste große Content-Update „Patch 9.1 Ketten der Herrschaft“. Seit einigen Minuten sind die Wartungsarbeiten abgeschlossen und World of Warcraft ist wieder zugänglich, sodass sich alle in die neuen Inhalte stürzen können.

Der neuste Patch 9.1 Ketten der Herrschaft von World of Warcraft ist endlich live. Wir verraten euch, was ihr dazu alles wissen müsst.

