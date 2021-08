New World ist diese Woche bei den MMOs komplett dominant

In der Woche vom 26. Juli bis zum 1. August 2021 ging’s in New World heiß her, aber auch zu Guild Wars 2 und Final Fantasy XIV gibt es viel Neues. Ebenso zum Skandal bei Blizzard. Erfahrt wie immer die wichtigsten MMORPG News der Woche hier in unserer Zusammenfassung auf MeinMMO.

Die Highlights der Woche:

Der Aufreger der Woche: Derzeit erhitzt der Skandal bei Blizzard die Gemüter der Gamer. Daher hat unsere Chefredakteurin Leya Jankowski die Situation in einer Kolumne nochmals analysiert und fragt sich, wie man die Sache bei Blizzard so furchtbar falsch anpacken konnte.

Die Diskussion der Woche: New World dominiert auch die Diskussionen gerade. So motzt der Streamer Asmongold, dass das Spiel noch nicht bereit für den Release sei, obwohl er es täglich zockt.

New World ist begehrt wie nie zuvor

Das passierte diese Woche bei den großen MMORPGs:

Das passierte bei den kleineren MMORPGs:

Maple Story M feiert dreijähriges Bestehen (via MassivelyOP)

Lineage 2 bekommt neues Pet System (via MassivelyOP)

SWTOR testet neuen Combat-Style für Jedi Sentinels (via MassivelyOP)

Crowfall testet das Update „The Shadow“ (via MassivelyOP)

Albion Online ändert Waffen-Skills (via MassivelyOP)

Goldseller sahnen gerad ein Runescape in Venezuela ab (via MassivelyOP)

Everquest 2 feiert das Tinkerfest 2021 (via MassivelyOP)

Neverwinter bekam ein dickes Update mit neuer Barden-Klasse (via MassivelyOP)

Das passierte bei den MMORPGs in der Entwicklung:

Das waren die News der aktuellen Woche aus der weiten Welt der MMORPGs im Überblick. Was war dieses Mal euer persönliches Highlight? Oder habt ihr etwa etwas Spannendes diese Woche erlebt? Oder haben wir womöglich etwas Wichtiges vergessen? Schreibt es uns in die Kommentare.