MMORPG sammelte über 1 Mio. Dollar auf Kickstarter – Stirbt 2021 endgültig

Lohnt es sich, das Spiel noch auszuprobieren? Das kommt ganz darauf an, was ihr euch von dem Spiel erhofft. Denn Pathfinder Online zählt nicht zu den besten MMORPGs, sondern gilt für viele MMO-Veteranen als eines der Schlechtesten.

Was passiert nun? Wie die Entwickler nun bekanntgeben, werden am 28. November 2021 die Server des MMORPGs heruntergefahren. Grund dafür ist die kleine Anzahl von Spielern, durch die sich Pathfinder Online nicht mehr refinanziert.

Was ist das für ein MMORPG? Pathfinder Online startete im November 2012 seine Kickstarter-Kampagne, bei der mehr als 200 Personen mindestens 500 Dollar für das Spiel ausgaben. 2014 startete es dann in eine Alpha und im Juli 2015 erschien es in einer Art Early Access.

