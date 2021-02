Neues Steam-MMO übertrifft Kickerstarter-Ziel um 700 % – das bietet es

Über Kickstarter wollte das Team von Skyclimbers 25.000 US-Dollar (20.625 Euro) sammeln. Aktuell steht der Betrag bei 198.956 US-Dollar (164.146 Euro) – Stand 22. Februar um 13:30 Uhr. Das MMO kommt also richtig gut bei den Spielern an.

Wann startet Skyclimbers? Das MMO hat derzeit noch kein genaues Release-Datum. Es soll aber Ende des Jahres in die Alpha und in eine Early-Access-Phase über Steam starten.

Was macht das Spiel so besonders und beliebt? Neben dem für Spieler sehr spannenden Mix aus Aufbaustrategie, Survival und Action-RPG sind die sogenannten Dynastien ein besonderer Aspekt von Skyclimbers. Ihr gründet eine Dynastie, die sich über den Planeten verbreitet. Dabei nutzt jede einen einzigartigen Baustil und die zur Dynastie gehörenden Spieler erhalten einen Bonus. Dieser basiert auf einem Element, welches die Dynastie repräsentiert.

Während eurer Abenteuer eröffnet sich euch langsam eine mysteriöse Geschichte, in der Zukunftstechnologien, Roboter und geheimnisvolle Wesen eine Rolle spielen. In der Wildnis stellt ihr euch Monstern und müsst auch euren Hunger bekämpfen.

Mit eurem Helden zieht ihr aus, um das riesige Land in der 3rd-Person-Perspektive zu erkunden und Ressourcen zu sammeln. Gemeinsam mit anderen Spielern baut ihr dann Häuser und ganze Städte. Es ist möglich, ein Königreich zu gründen und mit diesem dann gegen andere Königreiche in den Krieg zu ziehen. Dazu ist es nötig, Baracken zu bauen und Soldaten anzuhören, die eurem Befehl unterstehen.

