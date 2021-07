Der Streamer Asmongold wurde in Final Fantasy XIV zu einer Wette herausgefordert, bei der er den schwersten Content des MMORPGs bis Ende November meistern muss. Asmongold setzte aber einen drauf und versprach im Fall einer Niederlage, ein Geschenk von 10.000 Twitch-Subs zu machen. Das entspricht etwa 50.000 $.

Seit fast einem Monat schnetzelt sich der WoW-Streamer Amongold durch Final Fantasy XIV. In der Zeit hat er sich mit der YouTuberin Zepla angefreundet, die ihrerseits FFXIV-Content produziert. Nun stellt sie ihn vor eine Herausforderung, die Asmongold sofort akzeptierte.

Das war die Herausforderung: In einem Video verkündete Zepla (via reddit), dass sie vollkommn davon überzeugt ist, dass Asmongold es nicht schafft, den schweren Raid Alexander Ultimate abzuschließen, bis das neue Addon Endwalker am 23. November online geht.

Alexander Ultimate gilt als einer der schwersten Raids in FFXIV, den auch 2,5 Jahre nach dem Release nur ein kleiner Prozentsatz der Spieler gemeistert hat. Falls Asmongold die Wette gewinnen sollte, versprach Zepla hoch und heilig, dass sie ihr Ingame-Aussehen für eine ganze Woche zu einem Lalafell verändern würde.

Das sagt Asmongold: Als der Streamer die Herausforderung von Zepla in seinem subreddit sah, beschloss er die Wette nicht nur anzunehmen, sondern auch noch einen draufzusetzen.

Wenn ich zum Release von Endwalker keinen einzigen Ultimate Raid gelegt habe, dann werde ich 10.000 Subs verschenken. Asmoingold

Ein Geschenk von 10.000 Twitch-Subs verrechnet sich zu einer saftigen Summe. Selbst, wenn es sich dabei “nur” um Level-1-Subs handelt, wird es den Streamer etwa 50.000 $ kosten.

Kann Asmongold bis Endwalker Ultimates legen? Es ist möglich für den Streamer, bis zum 23. November zumindest einen der ultimativen Raids von FFXIV abzuschließen. Zwar sind die Ultimate-Raids vor allem für Neulinge wie Asmongold wirklich schwer, doch bis jetzt war er im Spiel fast immer in Begleitung von “Legends” unterwegs.

So bezeichnet man Spieler, die mindestens einen ultimativen Raid gemeistert haben, weil sie dann einen der drei Titel tragen: Legend, Ultimate Legend oder Perfect Legend. Das bedeutet, dass er Inhalte wie den Raid “Verschlungene Schatten von Bahamut” oder schwere Prüfungskämpfe mit hoch erfahrenen Spielern durchspielt, die ihm unter die Arme greifen. Wenn 7 Spieler in einer Gruppe einen ultimativen Raid schon gelegt haben, dann steigert es die Siegeschancen und beschleunigt den Fortschritt im Kampf um einiges.

Ein größeres Problem sollte für Asmongold allerdings die Zeit sein. Zwar verbleiben bis zum Release von Endwalker ganze 4 Monate, doch er kommt in FFXIV aktuell eher langsam voran. Nach etwa einem Monat hat er das Basisspiel durchgespielt und den Patch 2.1. Um einen ultimativen Raid machen zu können, muss er aber mindestens Level 70 erreicht und das Addon Stormblood (Patch 4.0) abgeschlossen haben.

Das sind viele Stunden an Content, an denen er vorbeikommen muss. Bis jetzt hat Asmongold auch brav die Story des MMORPGs mitverfolgt und Neben-Content wie das Kasino Gold Saucer sowie Raids und Extrem-Prüfungen erledigt. FFXIV ist außerdem nicht sein einziges MMORPG. So spielt er nebenbei auch New World und Ashes of Creation.

Es könnte für Asmongold daher rein zeitlich eng werden, außer er beeilt sich oder kauft sogar ein Level- und Story-Skip, der ihn direkt nach Stormblood trägt.

