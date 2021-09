Das waren die News dieser Woche aus der Welt der MMORPGs im Überblick. Was war euer persönliches Highlight? Habt ihr diese Woche etwas Spannendes erlebt? Oder haben wir etwas Wichtiges vergessen? Schreibt es uns doch in die Kommentare.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Diskussion der Woche: Blizzard steht derzeit in der Kritik, nicht nur wegen des Sexismus-Skandals in der Firma. Denn sie schönen auch ihre Spielerzahlen sehr geschickt . Darüber haben wir auch in der neusten Folge des Podcasts gesprochen:

Das Highlight der Woche: In New World läuft noch bis zum 13. September die Open Beta . Dort kann jeder das neue MMO ausprobieren.

In der Woche vom 6. bis zum 12. September dominiert New World mit seiner Beta. Doch auch bei vielen anderen MMORPGs hat sich etwas getan. Alle wichtigen News der Woche haben wir von MeinMMO euch wieder zusammengefasst.

Insert

You are going to send email to