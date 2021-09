Im MMORPG ESO finden den ganzen September lang krasse Heavy-Metal-Challenges statt

In The Elder Scrolls Online gibt es gerade eine Crossover-Aktion mit der Heavy-Metal-Band Trivium. Ihr könnt den ganzen September lang an abgedrehten Metal-Challenges teilnehmen und dabei sogar Preise gewinnen. Was ihr alles tun müsst und wie das abläuft, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Was ist das für ein Event? Vom 7. bis zum 27. September 2021 steht in ESO alles auf Heavy-Metal! Denn alle drei Tage gibt es eine neue Community-Challenge, die euch besondere Heavy-Metal-Aufgaben erledigen lässt. Die ganze Aktion findet in Zusammenarbeit mit der Band Trivium statt, was schon während der Quake Con 2021 bekannt gegeben wurde.

Was ist Trivium? Die Metal-Band Trivium stammt aus Florida und gehört zum Genre des Metalcore/Progressive Metal. Ihre Texte handeln unter anderem von mythischen Ereignissen. Am 1. Oktober wird Trivium außerdem ein brandneues und von ESO inspiriertes Musikvideo präsentieren. Das liegt daran, dass der Lead-Sänger Matt Heavy ein begeisterter Gamer und Elder-Scrolls-Fan ist. Das war auch der Grund, warum die Zusammenarbeit mit ESO zustande kam.

Wenn ihr euch die Tracks von Trivium mal anhören wollt, habt ihr hier auf Spotify die Gelegenheit dazu:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Spotify, der den Artikel ergänzt.

Warum gibt es gerade jetzt ein Heavy-Metal-Event? Das aktuelle Thema im Kapitel Blackwood sind finstere Dämonenwesen aus einer höllenartigen Dimension, die Tod und Verderben bringen.

Außerdem führt ein grimmiger roter Gigant namens Mehrunes Dagon die feindlichen Horden an und die ganze Aufmachung mit roten Flammen und schwarzen Metall-Monolithen versprüht einen deftigen Heavy-Metal-Charme. Da passt solch ein Metal-Event thematisch gut rein.

ESO sucht den Metal-Superheld – Das könnt ihr alles machen

Was gibt es für Challenges? Als Teil des großen Heavy-Metal-Challenge gibt es alle drei Tage eine neue Challenge. Die verschiedenen Aufgaben sind:

Baut im Housing eine Bühne für ein Rockkonzert, das von Oblivion inspiriert ist (7 – 9. September)

Schreibt ein Lied zum Thema Oblivion (10 – 12. September)

Zieht euren Helden im Spiel mit dem Montur-System möglichst „metal“ an (13 – 15. September)

Stellt euch eine ultimative Heavy-Metal-Playlist zusammen, die zu ESO und Oblivion passt (16 – 18. September)

Findet und zeigt ein Monster in ESO, das am meisten „metal“ ist (19 – 21. September)

Überlegt euch einen ultimativen Metal-Band-Namen mit ESO oder Oblivion-Bezug aus (22 – 24. September)

Kommentiert das am 25. September erscheinende Bild von Mehrunes Dagon mit der perfekten Bildunterschrift! (25 – 7. September)

Was gibt es an Preisen? Die jeweiligen Einsendungen zu den Themen könnt ihr dann im offiziellen Twitter oder Instagram-Account von ESO posten, vergesst bei nicht den Hashtag #ESORocksOut.

Immer zum Ende einer Challenge werden drei in Frage kommende Beiträge ausgewählt und bekommen eine von vier Preisoptionen:

Ein Code für einen rosa oder einen grünen Fackelkäfer

1.500 Kronen

Ein Code für die ESO Standard Edition

Ein Code für das Update zu ESO: Blackwood

Was wurde schon eingesendet? Auf den ESO-Channels gibt es schon einige coole Einsendungen, darunter diese coole Konzertbühne:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Da das Event aber gerade erst gestartet ist, werden sicher noch mehr coole Einsendungen kommen, besonders cool dürften die Songtexte oder Metal-Kostüme rüberkommen. Es bleibt also spannend, was sich die Fans noch alles ausdenken werden und wie die Kooperation mit Trivium womöglich noch weitergeht.

Sucht ihr noch einen coolen Gast für euer eigenes Metal-Konzert? Dann ladet doch diesen berühmten NPC als Hausgast ein.