Ein Spieler wollte das MMORPG Old School Runescape mit einer „HD“-Mod verbessern und hat 2000 Stunden in das Projekt investiert, um dem Online-Rollenspiel eine grafische Aufwertung zu verpassen. Doch Entwickler Jagex verbietet die Mod, bevor sie erscheint. Man arbeite selbst an einer solchen Verbesserung, allerdings stehe man da noch ganz am Anfang. Das löst Proteste im Spiel und im Forum aus.

Wie wollte der Spieler das MMORPG verbessern?

Der Reddit-Nutzer „117“ hatte mit „Runelite HD“ ein Plug-In in Entwicklung, mit der er der populären Mod „Runelite“ zum MMORPG „Old School Runescape“ eine höhere Auflösung verpassen wollte.

An dem Projekt hatte „117“ seit 2 Jahren gearbeitet und ungefähr 2000 Arbeitsstunden investiert, wie er selbst schreibt.

Eigentlich war der Launch des Projekts für den 6. September geplant. Davor hatte „117“ noch den Code durchgesehen und die letzten Bugs beseitigt.

Dieses “Vorher-Nachher”-Bild veröffentlichte der Nutzer auf twitter. Quelle: Twitter

Entwickler verbietet Projekt – hat selbst begonnen, an was ähnlichem zu arbeiten

Das unternahm nun Jagex: Der Spieler sagt: Unmittelbar vor dem geplanten Release habe ihn Runescape-Entwickler Jagex angeschrieben und ihn gebeten das Projekt zu stoppen. Es hieß, sie hätten „eine ähnliche grafische Verbesserung in Entwicklung“ – doch die sei noch in einem sehr frühen Stadium.

Daher würde ein Fan-Projekt, welches das Aussehen von Old School Runescape verändert, in Konflikt mit den Plänen von Jagex stehen.

Es heißt, Jagex halte es für absolut notwendig, dass es einheitlich sei, wie Old School Runescape aussiehe. Daher wolle man sicherstellen, dass die offiziellen Änderungen, die einzig verfügbaren sind.

Old School Runescape ist eine “Classic Version” des Free2Play-MMORPG Runescape (2001). Es ist eine Version des MMORPGs auf dem Stand von 2007. Die Variante ist enorm beliebt – ähnlich wie WoW Classic.

Das war der Kompromiss-Vorschlag: „117“ schlug dann vor, dass er sein Projekt ja runternehmen könnte, sobald Jagex seine Verbesserung fertig hätte.

Den Kompromiss lehnte Jagex sofort ab.

Beliebtes MMORPG lässt euch jetzt starke Items für Echtgeld kaufen – „Es ist gemein, falsch und nicht akzeptabel“

Spieler wollen Jagex nun mit Protest unter Druck setzen

So ist die Diskussion: Der reddit-Thread zu dem Thema ist mittlerweile riesig. Der Thread im Forum von fast 70.000 Upvotes und über 5000 Kommentare. Man fühlt vor allem mit dem Fan mit, der so viele Stunden in das Projekt investiert hat.

Man hofft nun, so viel Stress machen zu können, dass jagex gezwungen ist, sich mit dem Thema zu befassen. Es finden auch Ingame-Proteste statt, um sich mit dem Entwickler der Mod zu solidarisieren.

Spieler fordern in Runescape “Gerechtigkeit für 117”. Quelle. PCGamer

In Oldschool Runescape spielen sich immer wieder große Dramen ab:

Twitch-Streamer verliert 12.700 € an Gold in MMORPG, rastet vor Familie aus