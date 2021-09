Beliebtes MMORPG lässt euch jetzt starke Items für Echtgeld kaufen – „Es ist gemein, falsch und nicht akzeptabel“

Im MMORPG RuneScape 3 gibt es im September eine Aktion, die ein großes Bundle im Echtgeld-Shop mit sich bringt. In diesem Bundle sind unter anderem sehr starke Items, die normalerweise eine Menge Grind und ein Mindestlevel voraussetzen. Für die Community von RuneScape läuft das Fass damit über. Wir von MeinMMO fassen zusammen.

Was ist in RuneScape passiert? Derzeit wird im “aktuellen” RuneScape eine Pay2Win-Debatte geführt. Schuld daran sind die beiden „Skilling Bundles“, die sich noch bis zum 25. September für rund 17 € im Shop befinden.

In diesen Bundles sind die sogenannten „Overloads“, die dafür sorgen, dass die Gemüter der Spielerschaft erhitzen.

Was sind Overloads? Bei dem Item handelt es sich um einen sehr starken Trank. Der Overload kombiniert alle fünf Attribute eures Charakters in einem Trank und verbessert sie um 15 %. Das macht ihn zum optimalen Getränk für jeden kämpfenden Spieler. Die Overloads sind nicht handelbar und um sie herzustellen, benötigt man Kräuterkunde auf Stufe 96, was vielen Stunden an Grind entspricht.

Viele Leute sind daher der Meinung, dass der Overload der wichtigste Grund dafür ist, Kräuterkunde überhaupt zu leveln, da es sich hierbei um einen der stärksten Tränke des Spiels handelt und man ihn eben nicht einfach kaufen kann. Dass man gleich fünf dieser wertvollen Gegenstände im September Skill Bundle einfach für echtes Geld bekommt und somit jeden Grind umgeht, macht die Community sauer.

„RuneScape 3 wird das schlimmste Pay2Win-Spiel überhaupt“

Was stört die Community genau? Viele Kommentare auf reddit fluten die Kanäle von RuneScape 3. Einer der Threads mit den meisten Upvotes trägt den Titel „RuneScape 3 wird das schlimmste Pay2Win-Spiel überhaupt“. Doch stimmt das?

Ist das Pay2Win? Das fragen sich ebenfalls viele Stimmen auf reddit, denn hier scheiden sich die Geister:

Wenn man das Bundle und damit die Overloads kauft, bezahlt man nicht um besser als die anderen zu sein, sondern um gewisse Meilensteine schneller zu erreichen und damit den Grind zu umgehen.

Die richtige Bezeichnung dafür wäre nach einigen Nutzern Pay2Progress und nicht Pay2Win. Das schwächt die Wut der Community aber leider nicht ab.

Was sagen die User? Während viele auf reddit einfach nur ihren Frust rauslassen, gibt es auch einige konstruktive Kommentare. Die allgemeine Stimmung in der Community ist aber eher negativ.

So schreibt User Nyte_Crawler (via reddit): „Für mich ist RuneScape ein Spiel, dass auf dem Grind passiert. Wenn Leute bezahlen wollen, um das zu überspringen, sollen sie doch. Das Spiel macht es jetzt definitiv möglich mit Geld, viel Zeit zu überspringen, aber das stört doch die anderen Spieler nicht.“

Der User Vez52 schließt sich an (via reddit): „RuneScape 3 fühlt sich einfach komisch an, wenn man es mit Oldschool Runescape vergleicht. Ich benutze nicht viele Mikrotransaktionen, aber man braucht nur 10 Sekunden um 20 $ auszugeben und Overloads zu kaufen …“

Even-Ant7872 zeigt sich besorgt über die Zukunft (via reddit): „Es interessiert doch niemanden, ob ein Level 1 Noob nun Overloads benutzen kann oder nicht. […] Das Problem ist, dass nicht handelbare Gegenstände dabei hinter Mikrotransaktionen gehalten werden. Das macht mir Sorgen über die Zukunft und die Integrität des Spiels.“

Die anderen Items im Bundle werden so gut wie gar nicht angesprochen. Die Spielerschaft stört sich im Grunde nur an der Möglichkeit, Overloads mit echtem Geld kaufen zu können.

Ist es die erste Pay2Win-Debatte? Nein. Während das klassische Old School RuneScape weitestgehend ohne Mikrotransaktionen auskommt, sind die in RuneScape 3 längst an der Tagesordnung. So kann man unter anderem bereits Ingame-Währung mit Echtgeld kaufen und seine Erfahrung boosten. Das führte schon in der Vergangenheit immer wieder zu Diskussionen.

Das Bundle selbst verschwindet am 25. September wieder aus dem Shop von RuneScape 3. Das ist also genug Zeit um sich mit den Overloads einzudecken, wenn man das Geld dafür in die Hand nehmen möchte. Wie seht ihr das? Spielt ihr selbst RuneScape 3 und stört euch an dem Bundle, oder seht ihr das alles nicht so eng? Schreibt es uns gern in die Kommentare.

