Diablo 4, Zelda und Co.: Bestellt ihr Spiele vor?

Bald startet mit Diablo 4 eines der am meisten erwarteten Spiele 2023. Aber die Stimmung vorab ist verhalten – und das nicht nur gegenüber Blizzard. MeinMMO will von euch wissen: bestellt ihr noch Spiele vor?

Die Diskussion kommt immer wieder auf und in dutzenden Threads auf Reddit und Co. wird immer wieder über Vorbestellungen gestritten. Das Problem ist, dass in den vergangenen Jahren häufig Spiele in einem unzumutbaren Zustand erschienen sind:

Zuletzt erschien mit Redfall ein neues Spiel, das gar nicht gut ankam. Auf Steam hat der Vampir-Shooter gerade einmal 32 % und ist damit „größtenteils negativ“ (Stand 9. Mai) – und das zu einem Preis von 70 Euro.

Aktuell ist das Thema brandheiß, weil gleich zwei neue Spiele erscheinen, auf die hunderttausende Fans warten: Diablo 4 am 6. Juni und Zelda: Tears of the Kingdom am 12. Mai.

Einige warten mit Vorbestellungen auf die Einschätzung von Journalisten. Was wir von Diablo 4 halten, seht ihr im Video:

Entsprechend aufgeheizt sind die Gespräche rund um das Thema. Einige Gamer sehen in dem System von Vorbestellungen Abzocke, und sehen nicht ein, den Unternehmen noch Vorschuss-Vertrauen zu gewähren.

Andere sehen das entspannter: wenn sie wissen, dass sie ein Spiel zocken wollen, dann bestellen sie es vor. Wenn es dann nichts wird, haben sie eben Pech gehabt. Wir wollen deshalb von euch wissen: wie haltet ihr das?

Das Problem an der Diskussion ist, dass sich viele Spieler hier mittlerweile sogar gegenseitig angehen. Vorbestellungen seien der Grund, dass Spiele immer häufiger unfertig entstehen würden. Schließlich hätten die Unternehmen das Geld ja schon vorab eingestrichen.

Nacharbeit sei nicht mehr nötig, meinen Zyniker. Und wer vorbestellt, sei schuld daran, dass sich das auch niemals ändern würde und habe sowieso eine geringe Selbstkontrolle. Es fliegen sogar Beleidigungen.

Andere halten dagegen, dass sie mit ihrem Geld tun können, was sie wollen. Und wenn sie sich sicher sind, dass sie ein Spiel ohnehin ausprobieren wollen, geben sie dafür eben Geld aus. Die Boni fürs Vorbestellen seien aber durchaus ein Grund, früh zuzugreifen.

Was ist eure Einstellung dazu? Schreibt uns einen Kommentar!