Eines der besten Strategiespiele auf Steam ist aktuell 50 € günstiger – „Stell dir einen Wecker, sonst kommst du nie ins Bett“

Wie viel kostet Civilization VI auf Steam? Momentan bekommt ihr das Strategiespiel mit einem Rabatt von 90 %. Statt 59,99 € zahlt ihr aktuell nur 5,99 € (via Steam , Stand: 05. April 2023). Das Angebot endet am 17. April 2023.

In Civilization VI gründet ihr eine eigene Zivilisation und vergrößert sie immer weiter, um am Ende zu einem Weltreich aufzusteigen. Das Spiel setzt auf ein rundenbasiertes System, bei dem ihr mit dem eigenen Volk gegen andere Zivilisationen antretet und nacheinander Aktionen ausführt. Ihr könnt das Spiel sowohl solo als auch im Multiplayer zocken.

Civilization VI ist der neueste Teil der bekannten Städteaufbau-Reihe und gehört zu den meistgespielten Titeln im Strategiebereich auf Steam (via SteamDB ). Auch bei MeinMMO schaffte es das Spiel in die Liste der besten Strategiespiele für PC mit Multiplayer .

