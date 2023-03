Steam: Ich bin besessen vom perfekten Start in Civilization 6 und lade seit 2 Jahren immer wieder dasselbe Save-File

Das Strategie-Epos Civilization 6 (Steam) bietet mittlerweile 50 verschiedene Zivilisationen und 3 Erweiterungen an. Unzählige DLCs sind seit 2016 erschienen. Es können immer wieder neue, aufregende Welten erstellt werden. Aber MeinMMO-Autor Schuhmann hat davon nichts. Er ist besessen von einem Save-File.

Mein Name ist Schuhmann und ich habe ein Problem. Es muss sich irgendwie über die Jahre eingeschlichen haben. Ich kann mich dunkel dran erinnern, dass ich früher Civilization IV einfach so spielen konnte, so ganz chaotisch: Einfach einloggen, ein Spiel auf der riesigen Worldmap starten und gucken was passiert. Eigentlich ein Wahnsinn.

Ich weiß noch, ich hab irgendwann mal die Römer gespielt und da war alles noch gut. Man siedelt vor sich hin, baut, erforscht, schickt Scouts in die Welt und freut sich, dass in der Nähe von Rom eine Ressource zu finden war: Steine. Und mit den Steinen konnte man ein besonderes Wunde bauen: Stonehenge.

Wenn man es gebaut hat, kam eine schöne kleine Cutscene und es fühlte sich gut an. So fing alles an, so haben sie mich gekriegt.

Irgendwie muss ich damals schon angefangen haben, so einen bestimmten … na ja, ich will es nicht Zwang nennen, aber ich habe eine Vorliebe entwickelt. Ich stehe auf Wunder.

Es entstand der Drang: Ich bau alle 54 Wunder in Civilization 6

Wenn man so ein Wunder baut, gibt es das tolle Gefühl, was erreicht zu haben. Es kommt ein kleiner Einspiel-Film, man erhält besondere Boni und hat was, das andere Völker nicht haben.

Irgendwann, ich weiß nicht, wie es passiert, entstand der Drang: Ich baue jedes einzelne Wunder in Civilization VI. Und wenn andere vor mir ein Wunder bauen, dann ist das Spiel einfach nicht mehr gut und ich muss von vorne anfangen, bis alle Wunder mir gehören.

Irgendwie will Civilization 6 das auch: Es gibt eine Strategie, um den Nutzen von Wundern zu maximieren, indem man die Staats-Religion so ausrichtet, dass jedes Wunder weitere Boni gibt, sodass man noch mehr Vorteile erhält.

Ich glaube, es gibt sogar einen Namen dafür: „Wunder Rush“ oder so.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Wer Stonehenge baut, erhält einen großen Propheten und kann seine eigene Religion gründen.

Das Problem ist: Civilization 6 ist gleichzeitig nicht darauf ausgerichtet, so gespielt zu werden. In früheren Spielen mag das möglich gewesen sein, in Civilization 6 ist es eigentlich nicht zu machen. Zwar gibt es mit den Chinesen ein Volk, das genau auf diese Strategie ausgerichtet ist, weil man dort antike und klassische Wunder durch Arbeiter beschleunigen kann, aber es muss einfach zu viel zusammenkommen, damit man die Strategie durchziehen kann.

Denn wenn man die 54 Wunder in Civilization 6 bauen will, braucht man dafür einen Plan:

Du kannst nicht einfach so die Pyramiden irgendwo in einem schönen See in Südfrankreich errichten – du brauchst Wüste.

Wenn du Stonehenge bauen willst, brauchst du in der Nähe Steine.

Und wenn du diesen verdammten Mahabodi Tempel errichten willst, den ich immer wieder vergesse, dann brauchst du einen normalen Tempel und daneben einen Wald. Du musst also schon bei der Planung deiner Städte genau berücksichtigen, dass du deine Tempel-Anlage neben einen Wald baust – und da hast du tatsächlich einen Zeitdruck, weil dir sonst die Computer-Gegner das Wunder vor der Nase weg bauen und dann ist dein ganzer Plan hinüber.

China hat mittlerweile 5 verschiedene Anführer, die man spielen kann. Die Wunder-Strategie funktioniert mit Qin Shi Huang. Die historische Figur lebte vor etwa 2.300 Jahren.

Es gibt 54 Wunder in Civ 6 – Wer alle bauen will, muss frühzeitig planen

Normalerweise ist es so, dass man für die Strategie beim Auswürfeln der Welt und den Start-Positionen einen 6er im Lotto erreichen muss. Du brauchst viele verschiedene Städte:

Eine Stadt mit Steinen, in der Wüste, aber mit Flutland darin für Das Große Bad, die Pyramiden

Eine Stadt in der Wüste, mit Bergen für ein seltsames Eisenwunder

Eine Stadt an einem Meer, wo du den Hafen hinstellen kannst für die 3 damit verbundenen Wunder

Eine Stadt mit einem Wald, bei der du daran denkst, die Tempel-Anlage genau an dem Wald zu bauen

und viele weitere Voraussetzungen.

Da du unmöglich Wunder bauen und Siedler losschicken kannst, musst du die weiteren Städte neben deiner Start-Stadt dann erobern. Dafür nutzt man die sogenannte “3 Slinger”-Strategie.

Normalerweise ist es so, dass du anfängst zu spielen und die erste Stadt sieht auch ganz gut aus: Da sind Steine für Stonehenge und da ist Flutland, aber dann findest du kein bisschen Wüste für die Pyramiden und das war’s schon wieder.

Vor 2 Jahren fand ich den perfekten Start – Ich verfluche den Tag

Mein Problem ist, dass ich tatsächlich vor 2 Jahren durch Zufall und nach zig Mal probieren einen perfekten Start gefunden und auch abgespeichert habe.

Am 22.7.2021 war es – ich verfluche den Tag. Ich hab damals offenbar, ich weiß nicht mehr, wie es war, alles perfekt hinbekommen: Mit der „3 Steinschleuder-Taktik“ gleich 3 gegnerische Völker unterjocht, es müssen Franzosen, Spanier und irgendwelche Inkas gewesen sein. Die Namen ihrer Städte bleiben ja erhalten, auch Jahrtausende nach ihrer Vernichtung. Hab dann in meiner Startstadt, in Paris und Madrid schon die ersten Wunder gebaut und abgespeichert – nach 133 Zügen.

Der perfekte Start.

Alle anderen Versuche, ein neues Spiel zu starten, scheitern daran, dass kein Start so perfekt ist wie der damals vor 2 Jahren. Entweder fehlen Stein oder Wüste oder Flussland – irgendwas fehlt immer. Ich weiß noch, ich hab dieses Save-File damals zu Ende gespielt, die ganze Welt unterjocht – alle Wunder gebaut. Und es war dann auch eine Zeit lang gut, aber dann geriet es in Vergessenheit.

Ich spielte kein Civilization mehr – Was gab es schon noch zu erreichen?

Seit 2 Jahren ruht dieses Save-File auf meiner Festplatte.

Aber in den letzten Tagen überkam es mich wieder, ich hatte Lust auf ein Strategie-Spiel, spielte dies und das und da fiel mir wieder Civilization ein.

Ganz anders wollte ich es diesmal spielen: So viele DLCs, so viele Möglichkeiten, vielleicht mal ein anderes Volk, eine ganz andere Strategie. Ich hab also angefangen, chaotisch zu spielen, so vor mich hin und dann kam diese Meldung: „Ein unbekannter Spieler hat Stonehenge gebaut“ – und da war es wieder. Das Save-File rief mich.

Dann hab ich wieder zig Stunden und 3 Anläufe mit meinem perfekten Start aus 2021 verbracht. Denn auch wenn es ein perfekter Start ist, muss es auf eine ganz bestimmte Weise weitergespielt werden, damit alle Wunder an den für sie vorhergesehenen Orten stehen und in der richtigen Reihenfolge zur richtigen Zeit gebaut werden.

Ich kenn den Takt der Züge, wie es nach 133 weitergeht, schon auswendig:

Ich muss Arbeiter nach Paris schicken, um dort Stonehenge zu bauen – während in Madrid das Orakel entsteht

Es gilt Barbaren zu vernichten – mit dem Geld aus ihren Camps kann ich noch mehr Arbeiter anheuern, die noch mehr Wunder errichten

Wenn Stonehenge steht, gründe ich meine Religion, den Buddhismus, und beginne die zu verbreiten

In der Inka-Stadt in der Nähe eines Sees entsteht erst ein Lager, dann eine Baracke, schließlich die Statue des Zeus und die Terrakotta-Armee

Stonehenge kann nur in Paris entstehen, weil dort Steine liegen.

Wenn ich das spiele, bin ich sofort wieder drin, die Abläufe haben sich praktisch in mein Hirn gebrannt – aber gestern hab ich es wieder gemerkt. Du spielst 2, 3 Stunden und dann kommt dieses verhasste Geräusch: Ein anderes Volk hat ein Wunder gebaut, das du übersehen hast. Und es ist natürlich dieses Wunder, für das du einen Tempel neben einem Wald bauen musst. Wer denkt nur an sowas?

Also: Noch mal zurück zu Runde 133 und erneut planen.

Ich weiß, dass ich das Spiel schon perfekt abgeschlossen habe, alle Wunder am richtigen Ort zur richtigen Zeit gebaut habe. Ich kann mich an die groben Züge auch noch erinnern und weiß, dass ich auch schon damals, den verdammten Tempel vergessen hatte. Ich weiß, dass das Spiel eigentlich schon ab Runde 133 gewonnen ist und es im Endgame nur noch langweilig und zäh wird – ein Problem, das jedes einzelne Strategiespiel hat, das ich so mag.

Aber irgendwie kann ich Civilization 6 nur noch so spielen.

Vielleicht muss ich das Save-File einfach löschen, bevor es mein Leben ruiniert.

Mehr zu Strategie-Spielen und wie man sie nicht spielen sollte:

Crusader Kings 3: So gelingt der beste Start 2023 – Aber euer Wikinger-Sohn frisst all eure Babys