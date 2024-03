In der aktuellen Gaming-Krise ist das nicht mehr so ohne weiteres möglich:

Was sagen die Indie-Entwickler? Sie sagen, dass Indie-Devs in den letzten Jahren große Deals vom Epic Game Store oder dem Xbox Game Pass erhaschen konnten, um sich zu finanzieren. Doch die Zeiten, wo es hier noch richtig Geld gab, sind vorbei. Casey Yano, der Mann hinter Slay the Spire sagt:

