Eines der seltensten Mounts aus WoW ist jetzt in Diablo 4, kostet da aber echtes Geld

Unbesiegbar (engl. Invincible) ist das Reittier vom Lichkönig Arthas und ein seltener Drop in World of Warcraft. Wer damit durch Azeroth reitet, zieht garantiert alle Blicke auf sich. Nun können Fans das Mount auch in Diablo 4 nutzen. Allerdings werden sie dafür zur Kasse gebeten.

Was kostet das Reittier in Diablo 4? Unbesiegbar könnt ihr jetzt im Shop von Diablo 4 erwerben. Es kostet 2.500 Platin, weswegen ihr mindestens das Paket mit 2.800 Platin für 24,99 Euro erwerben müsst.

Das Paket enthält außerdem eine passende Mount-Rüstung sowie den Helm of Domination und das Schwert Echo of Frostmourne als Trophäen. Damit bekommt ihr ein wirklich hübsches Reittier-Paket.

Kann man das Mount immer kaufen? Das aktuelle Angebot verschwindet bereits heute, am 23. Oktober, um 19:00 Uhr aus dem Shop und damit auch das Unbesiegbar-Bundle. Häufig rotieren die Angebote im Shop aber nur entweder nach unten oder kommen später wieder. Ob das Angebot also unwiederbringlich verschwindet, können wir nicht genau sagen.

Wie teuer ist das im Vergleich zu anderen Shop-Items? Im Shop gibt es ähnliche Mount-Pakete für 1.600 bis 2.000 Platin. Das Reittier des Lich Kings ist also schon etwas teurer. Komplette Rüstungs-Pakete für die Klassen kosten aber bis zu 2.800 Platin.

Hier könnt ihr euch den Skin anschauen:

Reittier hat in WoW nur eine Drop-Chance von 4 %

Wie selten ist Unbesiegbar in WoW? Während man sich das Reittier in Diablo 4 einfach kaufen kann, müsst ihr in WoW ordentlich dafür arbeiten. Um das Reittier zu bekommen, müsst ihr den Lichkönig in seinem Raid Eiskronenzitadelle auf der Stufe heroisch besiegen.

Dort fällt das Reittier jedoch nur in 3 von 67 Fällen und hat derzeit eine Drop-Chance von rund 4,48 % in WOTLK Classic (via WoWHead). Zu Release von Wrath of the Lich King soll diese Chance sogar bei nur rund einem Prozent gelegen haben.

Zwar wird Arthas inzwischen recht schnell und einfach bezwungen, doch zum Release von Wrath of the Lich King war es ein absolut seltenes Reittier.

Auch heute gehört es noch immer zu den seltensten. So benötigte ein Spieler satte 4 Jahre, um es aus dem Raid zu bekommen. Seine Reaktion beim Drop ist absolut großartig.

Wie viele Reittiere bietet WoW? Im MMORPG könnt ihr euch über 1.000 verschiedene Mounts erspielen. Manche bekommt ihr garantiert, andere sind seltene Drops, teilweise von Monstern, die man gar nicht so sehr beachtet.

Ein Spieler hat im Juli eine besondere Herausforderung gemeistert: WoW-Spieler sammelt über 1.000 Mounts, wird von anderen dafür gefeiert: „Dieser Spieler ist mein Held“.

Crossover zwischen Diablo 4, WoW und anderen Blizzard-Spielen gibt es immer wieder. Doch wie findet ihr es, dass das Reittier von Arthas nun in Diablo 4 erhältlich ist? Und ist der Preis gerechtfertigt? Schreibt es gerne in die Kommentare.