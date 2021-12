Pokémon GO: Guide für Community Day im Dezember – So nutzt ihr das Event richtig

Am Samstag, den 18. Dezember 2021, startet in Pokémon GO der riesige Dezember-Community Day. Dieser geht über zwei Tage und bringt euch wieder einige Besonderheiten. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, was euch zu diesem Event erwartet und zeigen euch, wie ihr es am besten nutzen könnt.

Was ist das für ein Event? Jeden Monat findet in Pokémon GO ein sogenannter Community Day statt. Dabei wird normalerweise ein bestimmtes Pokémon in den Mittelpunkt gerückt und spawnt während des Events häufiger. Der Dezember hält dazu aber eine Besonderheit bereit, denn dieser Community Day wird riesig und bringt euch 25 Monster.

Die ausgewählten Pokémon, die ihr an den beiden Event-Tagen fangen könnt, stammen aus den Community Days der Jahre 2020 und 2021. Ihr begegnet ihnen entweder in der Wildnis, in Eiern oder durch Raids.

Community Day im Dezember 2021 – Startzeit und Boni

Was? Riesiger Community Day im Dezember

Wann? am 18. und 19. Dezember 2021 jeweils von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit

Pokémon des Tages? Alle Monster aus den Community Days 2020/2021

Boni:

– Lockmodule und Rauch halten 3 Stunden

– halbe Schlüpf-Distanz bei Eiern, die während des Events in die Brutmaschine gelegt werden

– doppelter Sternenstaub fürs Fangen

– doppelte Erfahrungspunkte (EP) fürs Fangen



besondere Boni vom 17. Dezember 2021 um 19:00 Uhr bis 20. Dezember 2021 um 19:00 Uhr:

– 25 % weniger Sternenstaub-Kosten beim Tauschen

– ein zusätzlicher Spezialtausch pro Tag

– besondere Feldforschungen (Belohnung: Mega-Energie für Glurak, Bibor, Gengar, Garados, Altaria)

Darüber hinaus könnt ihr bereits ab dem 16. Dezember 2021 um 22 Uhr euren Platz im Pokémon- und Item-Beutel erhöhen. Das Limit wird dazu wie folgt angepasst:

Limit Pokémon-Aufbewahrung steigt von 5.000 auf 5.500 Plätze

Limit im Item-Beutel wird von 4.000 auf 4.500 Plätze angepasst

Vom 18. Dezember 2021 um 11:00 Uhr Ortszeit bis zum 20. Dezember 2021 um 10:00 Uhr Ortszeit erwartet euch außerdem eine befristete Forschung.

Was gibt es im Ingame-Shop? Natürlich hält auch der Ingame-Shop bei diesem Event das eine oder andere für euch bereit. Folgende Inhalte könnt ihr dort erwerben:

kostenlose Event-Box mit 30 Hyperbällen

Community-Day-Box mit 50 Hyperbällen, 6 Sternenstücken, und je einer Top-Sofort- und Top-Lade-TM für 1.280 PokéMünzen

Event-Ticket zur Spezialforschung “Community Day, Dezember 2021” für 1 Euro

Alle Spawns zum Community Day Dezember 2021

Neben zahlreichen Boni könnt ihr euch während des Community Days auch auf einige Monster freuen. Diesen könnt ihr in der Wildnis, aber auch in Raids und Eiern begegnen. Außerdem könnt ihr euch durch das Entwicklen der Pokémon auch wieder die eine oder andere Event-Attacke sichern.

Alle Spawns am 1. Event-Tag

Am 18. Dezember, dem ersten Tag des Community Days, könnt ihr in der Wildnis 6 Stunden lang häufiger auf folgende Spawns treffen:

Machollo

Roselia

Wablu

Kaumalat

Serpifeu

Dartitri

Allen Monstern könnt ihr dabei auch in ihrer schillernden Form begegnen. Setzt ihr zusätzlich einen Rauch oder ein Lockmodul, dann werden weitere Exemplare angezogen.

Alle Spawns am 2. Event-Tag

Und auch am 19. Dezember 2021 habt ihr wieder von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr Zeit, auf Monster-Jagd zu gehen. An diesem Tag trefft ihr häufiger auf die folgenden Monster, die ebenfalls alle als Shiny verfügbar sind:

Evoli (mit Zuflucht als Lade-Attacke)

Zwirrlicht

Sheinux

Floink

Ottaro

Wie bereits am ersten Event-Tag bietet es sich auch an diesem Tag an, wieder einen Rauch oder ein Lockmodul zu setzen, um weitere Spawns zu erhalten.

Wilde Spawns zum C-Day

Alle Pokémon in Raids und Eiern

Neben den verschiedenen Monster, denen ihr an diesen beiden Tagen in der Wildnis begegnen könnt, findet ihr auch in den Eiern und Raids eine Vielzahl an Pokémon. Diese sind ebenfalls in ihrer schillernden Form zu bekommen. Wir haben sie euch nachfolgend zusammengefasst:

Pokémon in 2-km-Eiern:

Glumanda

Hornliu

Abra

Nebulak

Rihorn

Karpador

Porygon

Elekid

Magby

Samurzel

Plinfa

Knospi

Pokémon in Raids:

Glumanda

Hornliu

Abra

Nebulak

Rihorn

Elektek

Magmar

Karpador

Porygon

Samurzel

Plinfa

Alle Event-Attacken im Überblick

Entwickelt ihr eure Monster im Zeitraum vom 17. Dezember 2021 um 19:00 Uhr bis 20. Dezember 2021 um 19:00 Uhr, dann können diese folgende Attacken erlernen:

Entwickeltes Pokémon Event-Attacke Glurak Feuerodem Bibor Schlagbohrer Simsala Konter Machomei Gegenstoß Gengar Finsterfaust Garados Nassschweif Aquana Siedewasser Blitza Blitzkanone Flamara Kraftkoloss Psiana Spukball Nachtara Psychokinese Folipurba Kugelsaat Glaziola Aquawelle Feelinara Psychoschock Tengulist Kugelssat Altaria Mondgewalt Impoleon Aquahaubitze Roserade Kugelst und Meteorologe Feuer Knakrack Erdkräfte Rihornior Felswerfer Elevoltek Flammenwurf Magbrant Donnerblitz Polygon-Z Triplette Zwirrfinst Spukball Serpiroyal Flora-Statue Flambirex Lohekanonade Admurai Aquahaubitze Fiaro Einäschern

So nutzt ihr den Community Day im Dezember 2021 richtig aus

Welche Vorbereitungen solltet ihr treffen? Wie bei jedem anderen Community Day auch, heißt es für euch vorab Platz in eurer Pokémon-Box zu schaffen, um während des Events möglichst wenig aussortieren zu müssen.

Außerdem benötigt ihr zum Fangen an diesem Tag wieder unzählige Bälle. Sammelt diese bereits jetzt durch das Drehen am PokéStop oder durch das Öffnen der Geschenke. Durch das derzeitige Weihnachts-Event könnt ihr sogar bis zu 45 Geschenke am Tag öffnen. Nutzt das auf jeden Fall aus, denn das ist der leichteste Weg, um euch Bälle zu sichern.

Je nachdem wie viel und aktiv ihr spielen wollt, solltet ihr euch pro Tag mindestens 350 Bälle angespart haben. Dadurch könnt ihr erstmal eine Weile fangen und müsst nicht direkt euren Vorrat auffüllen.

Diese Items sind zum Community Day wichtig

Anders, als ihr es von den regulären C-Days kennt, findet ihr bei diesem nicht nur ein bestimmtes Monster in der Wildnis. Insgesamt könnt ihr auf bis zu 25 verschiedene Pokémon treffen, die euch durch Niantic über unterschiedliche Weisen zur Verfügung gestellt werden.

Je nachdem, welche Monster ihr euch also sichern wollt, benötigt ihr entsprechende Items. Neben den zahlreichen Bällen zum Fangen, bietet es sich auch an, wenn ihr Rauch und Lockmodule bereits haltet. Pro Tag benötigt ihr davon jeweils bis zu 2 Stück.

Nutzt diese Items

Um möglichst viele Bonbons zu bekommen, ist es außerdem ratsam einen Vorrat an Sananbeeren zu haben. Während des Events erhaltet ihr beim Fangen von Pokémon sowieso bereits doppelte EP und doppelten Sternenstaub. Diesen könnt ihr durch die Nutzung von Sternenstücken und Glücks-Eiern noch einmal erhöhen. Jedes dieser Items wirkt jeweils 30 Minuten.

Für Raids solltet ihr außerdem ausreichende Raid-Pässe bereithalten. Wer lieber gern die kürzere Schlüpf-Distanz der Eier nutzen möchte, sollte am besten gleich mehrere Eier mit einmal brüten, weshalb ihr dann eventuell noch die eine oder andere Brutmaschine benötigt.

Was lohnt sich zum Community Day besonders?

Während des Community Days könnt ihr auf zahlreiche starke Monster treffen, die für den Einsatz in Raids oder der PvP-Liga hervorragend geeignet sind. So gehören Luxtra und Knakrack beispielsweise zu den besten Angreifern in Pokémon GO.

Macht euch hierzu am besten vorab Gedanken, welche Monster euch noch fehlen und bei welchen ihr noch ein starkes Exemplar oder Bonbons benötigt. Hierbei bietet es sich auch an, dass ihr die Tausch-Boni nutzt und mit euren Freunden fleißig Monster tauscht. Auf diese Weise habt ihr auch die Chance auf ein Glücks-Pokémon. Den zusätzlichen Spezialtausch, den ihr täglich habt, könnt ihr somit optimal für eure Glück-Freunde nutzen.

Aber auch die anderen Boni zum Event solltet ihr nicht unbeachtet lassen. So erhaltet ihr doppelten Sternenstaub und EP beim Fangen von Monstern. Der Community Day ist somit die perfekte Möglichkeit, richtig viel Sternenstaub und EP zu farmen.

Und auch die verkürzte Schlüpf-Distanz solltet ihr nutzen. Wer keine Lust auf die Event-Pokémon aus den 2-km-Eiern hat, kann stattdessen auf die 10- und 12-km-Eier zurückgreifen, die das eine oder andere seltene Exemplar beinhalten. Welche Monster ihr derzeit in den 12-km-Eiern findet, haben wir euch in unserem Artikel zusammengefasst.

12-km-Eier in Pokémon GO bringen seltene Pokémon – Wie stehen die Chancen?

Natürlich werden zu diesem Event auch die Shiny-Jäger wieder auf ihre Kosten kommen. Jedes der Pokémon zum Community Day gibt es auch in seiner schillernden Form.

Wie findet ihr die Spawns und Boni zum Community Day? Wie bereitet ihr euch auf das Event vor? Und was wollt ihr beim C-Day auf gar keinen Fall verpassen? Schreibt uns eure Meinung gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Ihr wollt das ganze Wochenende spielen, aber die eisigen Temperaturen erschweren euch das Spielen? Wir haben euch 7 Tipps zusammengefasst, wie ihr gut durch die kalte Jahreszeit kommt.