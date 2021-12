Pokémon GO: 1-€-Ticket für Community Day im Dezember bringt 2x Top-TM

Im Shop von Pokémon GO findet ihr für 1 € das Ticket für den Community Day im Dezember 2021. Wir zeigen euch hier alle Quests und Belohnungen des Tickets. Löst ihr die Aufgaben, erhaltet ihr zwei Top-TMs. Außerdem zeigen wir euch hier die befristete Forschung.

Was ist das für ein Ticket? Im Dezember läuft der Community Day von Pokémon GO an zwei Tagen. Am 18. und am 19. Dezember. Für den Preis von 1 € (variiert etwas, je nach Shop), könnt ihr ein spezielles Ticket kaufen, das euch eine Spezialforschung freischaltet. Diese Forschung ist speziell auf den Community Day zugeschnitten.

Wo gibt es das Ticket? Interessierte können das Ticket im Shop von Pokémon GO (im Spiel) finden. Unterhalb der Boxen findet ihr die Kategorie “Weltweite Events”, bei der ihr ein Ticket für die Johto-Tour sowie das Ticket für den C.-Day im Dezember findet.

Ticket für Community Day im Dezember – Die Forschung

Woher stammen die Infos? Aufgrund der Zeitverschiebung konnten Trainer in anderen Teilen der Welt bereits am Community Day teilnehmen. Sie machten Screenshots der Forschung und teilten sie in der Community. Die folgenden Infos über die Aufgaben und Belohnungen stammen von der Webseite Leekduck.com.

Forschung zum C-Day im Dezember 1/4

Aufgabe Belohnung Nutze 10 Power-Ups bei

Pokémon 10 Pokébälle Fange 10 Pokémon die Teil des

Community Days im Dezember sind 10 Himmihbeeren Lande 5 gute Würfe 1.500 EP

Stufenbelohnung: Löst ihr alle drei Aufgaben und holt euch anschließend die Belohnungen ab, dann erhaltet ihr zusätzlich 1.000 Sternenstaub, 10 Sananabeeren und einen Sinnoh-Stein.

Forschung zum C-Day im Dezember 2/4

Aufgabe Belohnung Verschicke 10 Pokémon 10 Hyperbälle Fange 15 Pokémon die Teil des

Community Days im Dezember sind 1.500 EP Entwickle 3 Pokémon 1.500 Sternenstaub

Stufenbelohnung: Löst ihr alle drei Aufgaben und holt euch anschließend die Belohnungen ab, dann erhaltet ihr zusätzlich 1.000 Sternenstaub, 1 Knursp und einmal Rauch.

Forschung zum C-Day im Dezember 3/4

Aufgabe Belohnung Lande 3 großartige Würfe 10 Sananabeeren Fange 15 Pokémon die Teil des

Community Days im Dezember sind 1 Sinnoh-Stein Verschicke 15 Pokémon 1 Top-Sofort-TM

Stufenbelohnung: Löst ihr alle drei Aufgaben und holt euch anschließend die Belohnungen ab, dann erhaltet ihr zusätzlich 1.000 Erfahrungspunkte, 1 Rocket Radar und 1.000 Sternenstaub.

Forschung zum C-Day im Dezember 4/4

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt 10 Sananabeeren Bereits erledigt 1.500 EP Bereits erledigt 1 Top-Lade-TM

Stufenbelohnung: Löst ihr alle drei Aufgaben und holt euch anschließend die Belohnungen ab, dann erhaltet ihr zusätzlich 1.000 Sternenstaub, 1.500 EP und 3 Sonderbonbons.

Befristete Forschung zum Community Day im Dezember 2021

Die folgenden Forschungsaufgaben sind für alle Spieler kostenlos und benötigen kein Ticket. Ihr findet sie im Spiel bei der “Heute”-Übersicht.

Event-Exklusive Forschung zum C-Day 1/6

Aufgabe Belohnung Nutze 7 Power-Ups bei

Pokémon Begegnung mit

Serpifeu Fange 5 verschiedene Arten

von Pokémon Begegnung mit

Samurzel Fange 15 Pokémon Begegnung mit

Roselia

Stufenbelohnung: Löst ihr alle drei Aufgaben und holt euch anschließend die Belohnungen ab, dann erhaltet ihr zusätzlich eine Begegnung mit Evoli.

Event-Exklusive Forschung zum C-Day 2/6

Aufgabe Belohnung Verschicke 10

Pokémon Begegnung mit

Dartiri Fange 5 verschiedene

Arten von Pokémon Begegnung mit

Wablu

Stufenbelohnung: Löst ihr alle zwei Aufgaben und holt euch anschließend die Belohnungen ab, dann erhaltet ihr zusätzlich eine Begegnung mit Hornliu.

Event-Exklusive Forschung zum C-Day 3/6

Aufgabe Belohnung Entwickle 2

Pokémon Begegnung mit

Glumanda Fange 5 verschiedene Arten

von Pokémon Begegnung mit

Magmar Verschicke 10 Pokémon Begegnung mit

Floink

Stufenbelohnung: Löst ihr alle drei Aufgaben und holt euch anschließend die Belohnungen ab, dann erhaltet ihr zusätzlich eine Begegnung mit Elektek.

Event-Exklusive Forschung zum C-Day 4/6

Aufgabe Belohnung Nutze 7 Power-Ups bei

Pokémon Begegnung mit

Karpador Fange 5 verschiedene Arten

von Pokémon Begegnung mit

Plinfa Fange 15 Pokémon Begegnung mit

Ottaro

Stufenbelohnung: Löst ihr alle drei Aufgaben und holt euch anschließend die Belohnungen ab, dann erhaltet ihr zusätzlich eine Begegnung mit Rihorn.

Event-Exklusive Forschung zum C-Day 5/6

Aufgabe Belohnung Fange 5 verschiedene Arten

von Pokémon Begegnung mit

Zwirrlicht Verschicke 10 Pokémon Begegnung mit

Nebulak

Stufenbelohnung: Löst ihr alle zwei Aufgaben und holt euch anschließend die Belohnungen ab, dann erhaltet ihr zusätzlich eine Begegnung mit Porygon.

Event-Exklusive Forschung zum C-Day 6/6

Aufgabe Belohnung Entwickle 2

Pokémon Begegnung mit

Machollo Fange 5 verschiedene Arten

von Pokémon Begegnung mit

Sheinux Verschicke 10 Pokémon Begegnung mit

Abra

Stufenbelohnung: Löst ihr alle drei Aufgaben und holt euch anschließend die Belohnungen ab, dann erhaltet ihr zusätzlich eine Begegnung mit Kaumalat, 2021 Erfahrungspunkte und 2021 Sternenstaub.

Wie viel Zeit bleibt? Diese befristete Forschung hält bis Montag, den 20. Dezember, um 10:00 Uhr Ortszeit. So lange habt ihr Zeit, die Aufgaben zu lösen.

Wie gefallen euch die beiden Forschungen zum Community Day? Werdet ihr euch zusätzlich das Ticket für 1 € kaufen oder genügt euch die kostenlose Befristete Forschung? Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare.

Ein Fund der Dataminer zeigt ein neues Mega-Pokémon, das sogar von Typ Gestein ist – Die Trainer freuen sich riesige