Pokémon-Spielerinnen organisierten Turniere nur für Frauen, müssen sich daraufhin mit beleidigten Männern herumschlagen

Erfahrene Spielerinnen wie die Spanierin Whytenyss halten die Turniere für eine gute Methode, um Frauen unangenehme Situationen bei klassischen Turnieren zu ersparen. Zumindest in manchen Teilen der Szene scheint es erhöhte Sensibilität für gewisse Themen geben – was Grund für den Rauswurf eines Spielers bei einem Pokémon-Turnier war.

Was ist vorgefallen? Zwei Twitch-Streamer namens Riopaser und Bl3sSur , die sich viel mit Pokémon beschäftigen, haben sich in einem Stream über diese Turniere unterhalten. Dabei räumten sie zwar ein, dass die Wettkampf-Szene noch immer ein Problem mit „Machos“ habe, trotzdem stellten sie sich gegen Turniere, bei denen die Geschlechter getrennt werden.

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Was sind das für Turniere? Zwei leidenschaftliche Pokémon-Spielerinnen fanden, dass es Zeit für eine Reihe an Turnieren wäre, bei denen nur Frauen teilnehmen sollen. Dafür schufen sie eine Initiative namens „Gardevoir Cup“.

