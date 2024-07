Pokémon GO: Trainer verteidigt Arena ungewollt für 54 Jahre 

In Pokémon GO ist einem Trainer ein kurioser Fehler passiert, der dafür sorgte, dass sein Pokémon jetzt seit 1970 eine Arena verteidigt. Dass es sich um genau 54 Jahre handelt, ist aber kein Zufall.

Was ist dem Trainer widerfahren? Der ahriaa_ beschrieb in seinem Post auf Reddit, dass er einfach wie üblich eine Arena besiegt hätte. Nach dem Kampf stecke er ganz normal sein Heiteira in die Arena und spielte weiter. Etwa zehn Minuten später wurde die Arena allerdings zurückgesetzt zu einem Punkt, bevor er die Arena besiegt hatte.

Sein Heiteira kehrte jedoch nicht zurück. Der Trainer besiegte die Arena also einfach nochmal und stecke ein zweites Heiteira in die Arena. Was ihm mit Blick auf seine Pokémon in Arenen auffiel, überraschte ihn jedoch.

Heitera reist in der Zeit zurück

Wie geht es dem ersten Heiteira? Das erste Pokémon, dass er in die Arena gesteckt hatte, verteidigt die Arena immer noch. Allerdings ist es auch in der Zeit zurück nach 1970 gereist. Wie er mit einem Bild bewies, verteidigt sein Heiteira die Arena bereits seit 19907 Tagen, also seit dem 01. Januar 1970.

Ganz ungewollt bricht der Trainer damit den Rekord für das Pokémon mit der längsten Verteidigungszeit in der Arena. Dabei ist die Zeit, die das Pokémon in der Arena steckt, gar kein Zufall.

Wieso ist die Zahl kein Zufall? Computer verwenden die sogenannte Unixzeit, um Uhrzeit und Datum darzustellen. Diese Unixzeit addiert seit dem 1. Januar 1970 jede Sekunde eine Zahl. Wenn es Probleme mit der Zeitrechnung gibt, kann es passieren, dass der Zähler auf den Standard-Wert zurückgesetzt wird.

Wenn das passiert, steht anstelle des echten Datums plötzlich der 1. Januar 1970. Das wird wahrscheinlich auch bei dem Heiteira des Trainers passiert sein.

Das Spiel wird durch einen Fehler die Arena zurückgesetzt haben und weil es dadurch nicht mehr wusste wie lange das Pokémon in der Arena war, wurde der Counter wohl zurückgesetzt.