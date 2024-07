Auf Reddit zeigt ein Trainer die hohen Stats eines seiner Pokémon in Pokémon GO. Die Community fragt sich jedoch, was er damit anfangen will.

Um welches Pokémon geht es hier? Auf Reddit teilte ein Trainer einen Screenshot von seinem Account bei Pokémon GO. Dieser zeigt das Affen-Pokémon Letarking aus der dritten Generation. Dieses ziemlich große Pokémon ist vom Typ Normal und die Weiterentwicklung von Muntier.

Was teilte der Trainer? Der Screenshot zeigt die auf den ersten Blick ziemlich beeindruckenden Stats von seinem Letarking. Der Trainer postet dies mit den Worten: „Das Spiel beendet, Freunde!“

Sein Letarking hat stolze 5069 WP (höher geht es in GO nicht), 252 HP und 290 Angriff. Allerdings bringt ihm das gar nicht so viel, wie es im ersten Moment klingt. Denn als Kämpfer eignet sich Letarking mit seinem Moveset einfach nicht. Das Normal-Pokémon macht damit nämlich fast keinen Schaden.

Was sagt die Community? Genau deswegen stellt die Community auch die Entscheidung des Trainers, sein Letarking so weit zu leveln, infrage. „Ich bin schockiert, dass manche Leute wertvollen Staub für nutzlose Mons benutzen“, schreibt ein User in seinem Kommentar.

Und obwohl auch einige andere Trainer die Stats und Werte des Letarking bestaunen, sind doch viele Spieler der Meinung, dass man seine Ressourcen lieber in andere Pokémon stecken sollte. Die meisten Trainer vergeben ihren OP-Platz lieber an legendäre Pokémon wie Mewtu, Groudon oder Kyogre.

„Es ist nicht Shiny, dann ist es egal“, so und ähnlich heißt es in viele anderen Kommentaren. Würde es sich hier um ein Shiny- oder Event-Letarking handeln, könnten wohl mehr Trainer diese Entscheidung verstehen.

Spieler wollen ihm nicht in einer Arena begegnen

Trotz allem bleiben die Stats aber beeindruckend. Und auch, wenn Letarking kein großartiger Kämpfer ist, könnte das Pokémon mit diesen Werten durchaus die ein oder andere Arena ziemlich gut verteidigen. So schreibt ein User: „Bitte setz es in keine Arena in meiner Nähe. Ich hasse diese Dinger!“

Warum ist Letarking kein Kämpfer? Als Kämpfer bietet es sich in Pokémon GO kaum an. Einen Sieg für euer Team wird es vermutlich nie erzielen, egal wie hoch ihr es gepuscht habt. Denn als Sofort-Attacke lernt Letarking nur „Gähner“ und das verursacht 0 Schaden.

Es ist also auf seine Lade-Attacken angewiesen, aber diese können von euren Gegnern in die Liga leicht abgeblockt werden. Positiv lässt sich wohl noch anmerken, dass Letarking gegen Geist-Attacken resistent ist und somit könnte es zumindest ein guter Support sein, um in einem Kampf schon mal ein gegnerisches Geist-Pokémon zu besiegen. Alles, was danach käme, würde aber wohl jedes Letarking irgendwann platt machen.

