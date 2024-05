Pokémon-Professor sagt euch nach 1,8 Millionen Kämpfen, was das ultimativ beste Pokémon ist

Wenn ihr Pokémon Schwert und Schild bisher nicht gespielt habt, wisst ihr vielleicht gar nicht, was das ist. In diesem Spiel war Endynalos nämlich ein Boss-Gegner ziemlich weit im Endspiel. Dieses Pokémon könnt ihr im Spiel nicht einmal fangen. Lediglich seine normale Form könnt ihr ergattern, aber die schaffte es im Ranking nur auf Platz 25.

Und auch, wenn das schon ziemlich beeindruckend ist, ist selbst dieses Experiment noch nicht perfekt. Denn ein paar Pokémon wurden schon weggelassen. So wurde zum Beispiel Flabébé nicht berücksichtigt. Als Grund dafür gab der YouTuber einfach an, dass seine Hand schon weh tat, nachdem er so viel manuell eingefügt habe. Wenn man sich aber die Ergebnisse anschaut, sei dies verziehen, denn Fans können sich relativ sicher sein, dass ein Flabébé jetzt nicht viel am schlechtesten und besten Pokémon verändert hätte.

Einige von euch erinnern sich vielleicht noch an die Anfänge von Pokémon und damit an eine Zeit, als es noch nicht über 1.000 der kleinen Monster gab. Damals war die Frage nach dem besten Pokémon recht einfach zu beantworten. Karpador hätte damals vermutlich jeder als schwächstes und Mew oder Mewtu als stärkstes Pokémon benannt.

