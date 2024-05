Nach heftiger Kritik ändert Pokémon GO wohl jetzt euren Avatar, aber Trainer schimpfen trotzdem

In Pokémon GO sorgte das große Avatar-Update für jede Menge Kritik bei den Trainern, doch nun soll sich das Aussehen des Charakters wieder ändern. Welche Entdeckung die Spieler gemacht haben und wie sie darauf reagieren, haben wir euch hier auf MeinMMO zusammengefasst.

Um welche Funktion geht es? In Pokémon GO fand vor einigen Wochen ein großes Update mit 4 Features statt, bei dem auch die Charaktere der Spieler grundlegend überarbeitet wurden. Neben neuen Einstellungen zur Haut- und Augenfarbe, der Frisur und dem Gesichtsausdruck solltet ihr damit vor allem die Möglichkeit haben, euren Avatar auch in Hinblick auf seine Körperform anzupassen.

Doch diese Neuerungen gingen gehörig nach hinten los und sorgten für jede Menge Kritik in der Community. Nun sollen die Entwickler jedoch wieder an einer Änderung der Charaktere arbeiten. Was die ersten Spieler diesbezüglich entdeckt haben und wie ihre Meinung dazu ist, zeigen wir euch nachfolgend.

Am 01. Juni beginnt die Season Himmlisches Teamwork . Einen ersten Einblick seht ihr im Video:

Trainer entdeckt Neuerungen beim Avatar

Was haben Trainer gefunden? Wie der Reddit-User PrestyRS in seinem aktuellen Beitrag zeigt, scheinen die Entwickler von Pokémon GO gerade erneut Änderungen an den Charakteren der Trainer vorzunehmen. So zeigt er in seinem Beitrag zwei Beispiele, an denen man die Neuerungen beim Avatar sehen soll.

Welche Änderungen wurden vorgenommen? Wenn man sich die beiden Bilder genauer ansieht, kann man erkennen, dass die weiblichen Avatare nun deutlich betontere Körperformen haben. Das war unter anderem einer der Kritik-Punkte der Vergangenheit, denn viele Spieler hatten das Gefühl, dass ihr Avatar nach dem großen Update keine Proportionen mehr hatte und somit unnatürlich aussah.

Und auch die Hautfarben sollen noch einmal überarbeitet wurden sein, wie galarianzapdos auf Reddit erklärt: Die Hauttöne wurden ebenfalls aktualisiert. Die Beleuchtung/Schatten sind geringfügig besser.

Außerdem lassen sich im Gesicht der Charaktere geringfügige Änderungen erkennen, wie Jepemega in den Reddit-Kommentaren schreibt: Das Gesicht sieht aus, als wäre es zu den alten Gesichtern zurückgekehrt oder zu etwas sehr Ähnlichem. Der Mund ist jetzt viel besser. Vorher hatte man das Gefühl, dass sie dieses seltsame gezwungene halbe Lächeln auf dem Gesicht hatten, was wirklich unpassend war.

Allerdings sollen die Änderungen noch nicht alle Spieler betreffen, wie aus den Kommentaren ebenfalls hervorgeht. Es ist also davon auszugehen, dass Niantic hier zunächst neue Inhalte bei ausgewählten Spielern testet, bevor es auf allen Accounts ausgerollt wird.

Wie finden die Trainer die Avatar-Änderung?

Viel Kritik an den Änderungen: In der Reddit-Community sind die Meinungen zur neuen Avatar-Änderung gemischt. Während einige Spieler froh sind, dass sich Niantic endlich der Kritik annimmt und die Charaktere wieder verbessern will, schimpfen andere über die Neuerungen.

Dabei machen sich viele besonders über das extreme Aussehen der Körperformen lustig und kritisieren erneut die Arbeit der Entwickler. So kann man in den Kommentaren auf Reddit folgendes lesen:

ThePikaNick: Nun, wir sind von keinem Hintern zu einem komisch großen Hintern gekommen.

Malcalypsetheyounger: Sie haben den Pixar-Modus aktiviert.

kingnorris42: Ich bin für kurvigere Charaktere. Ja, ich bevorzuge sie manchmal, aber das sieht seltsam aus. Etwas daran sieht meiner Meinung nach sehr verzogen und unnatürlich aus, vor allem mit dem Arm, besonders im zweiten Bild.

Ergomann: Bringt bitte wenigstens die alte Avatar-Option zurück .

Trainer verteidigen Neuerung: Aber es gibt auch Spieler, die in den Änderungen einen guten Weg sehen und auf mehr Einstellungsmöglichkeiten beim Avatar hoffen. Dabei gehen sie auch davon aus, dass das übertriebene Aussehen nicht allein die Schuld der Entwickler ist, sondern mit den Einstellungen der jeweiligen Spieler zusammenhängen könnte. So schreiben sie auf Reddit:

n0unce: Das liegt offensichtlich daran, dass die Leute den Schieberegler für “Hüften” auf Maximum gestellt haben und sich seit dem Update noch nicht eingeloggt haben. Wenigstens versuchen sie, das zu beheben, oder? Ich nehme an (und hoffe), dass es jetzt viele Einstellungen zwischen dem 10-jährigen Jungen und der unglaublichen Frau geben wird.

More_Possession2871: Ich bin froh, dass sie jetzt daran arbeiten, aber wäre es so schwer, etwas zu sagen wie ‘Hey Leute, wir wissen, dass das Update nicht wie erwartet herauskam, wir haben einen Fehler gemacht, aber wir arbeiten daran!’?

Sharlizarda: Das gibt mir Hoffnung, dass es besser wird! Ich habe aufgehört, nachdem die neuen Avatare erschienen sind, habe mich vor einer Woche oder so eingeloggt und konnte sehen, dass es einige Verbesserungen gegeben hat… sie sind dumm, weil sie nicht zugeben, dass sie es vermasselt haben.

Ob und wann es zu weiteren Avatar-Änderung kommt, bleibt aber vorerst abzuwarten. Sollte es hierzu neue Informationen geben, erfahrt ihr es bei uns auf MeinMMO.

Wie gefallen euch die überarbeiteten Avatare? Findet ihr auch, dass es ein guter Schritt in die richtige Richtung ist? Oder wünscht ihr euch lieber die alten Charaktere zurück? Lasst es uns gern hier in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit andern Spielern darüber aus.Trainer meckern auch über ein hässliches Monster in Pokémon GO, doch das hat einen Sinn.