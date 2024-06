Spieler findet extrem seltenes Galar-Zapdos in Pokémon GO – Ist schwer enttäuscht, als er es wirklich fängt

Mehr Pech mit Galar-Vögeln: Ein anderer Spieler hatte ähnliches Pech mit einem Galar-Vogel. Der spawnte zwar direkt vor seiner Nase, aber wegen eines Spielfehlers konnte er den Vogel nicht einfangen. Die Enttäuschung war daher groß, weil man die Galar-Vögel insgesamt nur selten zu Gesicht bekommt: Trainer in Pokémon GO findet endlich seltenen Galar-Vogel, wird dann bitter enttäuscht

Pokémon GO bringt heute Top-Raids mit Mega-Rayquaza: So läuft der Tag ab

Was war die Überraschung? Auf reddit postete ein Spieler ein Bild des Fangs. Auf den ersten Black hatte er tatsächlich ein Zapdos gefunden und erfolgreich gefangen. Doch nach dem Fang verwandelte sich das gefangene Zapdos in ein Zorua.

Die Galar-Vögel quälen Spieler in Pokemon Go schon länger . Denn angeblich haben sie eine extrem niedrige Fangrate und flüchten fast immer sofort. Das macht die Viecher zu einer echten Herausforderung, denn man muss gleich doppeltes Glück haben: Erst muss man so einen Vogel finden und dann muss es auch noch mit dem Fangen klappen – außer man nutzt den Meisterball zum Fangen , was viele empfehlen.

Die Galar-Vögel in Pokémon GO gelten als extrem selten und schwierig zu fangen. Einem Spieler ist es jetzt gelungen, einen zu finden und zu fangen. Doch die Überraschung ist groß, als er es fängt.

