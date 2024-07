Pokémon GO: Alle Raid-Stunden und legendären Bosse im Juli 2024

Im Juli 2024 erwarten euch in Pokémon GO wieder Raid-Stunden und legendäre Raid-Bosse. Wann ihr auf welche Pokémon in Raids treffen könnt, haben wir euch aufgelistet.

Um welche Raids geht es? Neben der Möglichkeit, Pokémon in der Wildnis zu finden, könnt ihr auch in Raids auf Pokémon treffen. Raids werden in verschiedenen Schwierigkeitsstufen unterteilt. Habt ihr ein Pokémon in einem Raid besiegt, habt ihr anschließend die Möglichkeit, das Pokémon zu fangen.

Welche 5*-Raids und Mega-Raids im Juli auf euch warten, haben wir euch in er folgenden Übersicht zusammengetragen.

Raid-Stunden und Bosse im Juli 2024

Wann laufen die Raid-Stunden? Jeden Mittwoch findet in Pokémon GO zwischen 18:00 und 19:00 Uhr die sogenannte Raid-Stunde statt. Hierbei gibt es ein legendäres Pokémon, welches im Vordergrund steht und in einem Großteil der Arenen zu finden ist.

Hierbei handelt es sich immer um einen 5*-Raid. Habt ihr Glück, könnt ihr dabei sogar auf ein Shiny-Exemplar treffen (*).

Im Juli 2024 gibt es die folgenden Pokémon in den Raid-Stunden. Diesmal könnt ihr euch über noch mehr Raid-Stunden als üblich freuen, da durch das Event Besuch aus der Ultradimension noch mehr Raid-Stunden stattfinden.

Termin Raid-Boss 3. Juli Ho-Oh* Konter-Guide zu Ho-Oh 8. Juli Schlingking* 9. Juli Anego* 10. Juli Kaguron* (südliche Hemisphäre)

Katagami* (nördliche Hemisphäre) 11. Juli Muramura (östliche Hemisphäre)

Kopplosio (westliche Hemisphäre) 12. Juli Masskito* (Amerika und Grönland)

Schabelle* (Europa, Mittlerer Osten, Afrika, Indien)

Voltriant* (Asien und Pazifik) 17. Juli Arktos* 24. Juli Boreos (Inkarnationsform)* 31. Juli Boreos (Inkarnationsform)*

Alle Raid-Boss-Wechsel und Mega-Raids im Juli 2024

Raid-Bosse sind in Pokémo GO immer für eine bestimmte Zeit verfügbar. Wann ihr im Juli auf welche Raid-Bosse in den 5*- und Mega-Raids treffen könnt, haben wir für euch zusammengefasst.

Welche Raids lohnen sich besonders? Im Juli stehen neben einigen Pokémon, die es bereits in der Vergangenheit in Raids gab, vor allem die Ultrabestien im Vordergrund. Sie läuten das große globale GO Fest 2024 ein, welches am 13. und 14. Juli 2024 stattfindet.

Auch Crypto-Entei und Boreos (Inkarnationsform) sind interessante Raids. Beide Pokémon lassen sich auch in der Liste der stärksten Angreifer in Pokémon GO wiederfinden.

Was sagt ihr zu den Raids im Juli 2024 in Pokémon GO? Gibt es Pokémon, auf die ihr euch besonders freut? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare und tauscht euch hier mit weiteren Trainern aus. Wenn ihr wissen wollt, welche Events im Juli 2024 in Pokémon GO neben den Raids anstehen, haben wir hierfür eine Übersicht für euch.