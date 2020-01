Seit einiger Zeit kursiert eine Mod für das alte Hack’n’Slay Diablo 2. Path of Diablo heißt sie und verbindet Elemente von Diablo 2 und Path of Exile. Die Mod startet nun bereits in die neunte Season, sogar mit Trailern und noch mehr Features.

Was ist Path of Diablo? Path of Diablo ist eine Mod für die Erweiterung von Diablo 2: Lords of Destruction. Die Mod nimmt Elemente und Features von Path of Exile und überträgt sie auf die grafische Oberfläche von Diablo 2.

Die Idee hinter der Mod ist, Diablo 2 weiterhin Leben einzuhauchen und mit verschiedenen Anpassungen Skills und Builds zu stärken, die damals nicht „viable“ waren. Path of Diablo verändert dabei wohl nicht so ganz viel wie die riesige Diablo-Mod Median XL.

Dabei soll die Balance so nah wie möglich am originalen Diablo 2: LoD bleiben. Die Entwickler haben nach langer Zeit einen ersten Trailer veröffentlicht:

Im Vordergrund stehen „Quality of Life“-Veränderungen wie größere Kisten. Path of Diablo ist dabei dediziert auf eine Multiplayer-Erfahrung ausgelegt. Spieler sollen zusammen spielen, was auch die kommende Season 9 der Mod nun zeigt. Mehr zur Mod erfahrt ihr auf der offiziellen Website von Path of Diablo.

Fans wollen Diablo 2, aber genießen Path of Exile

Was ändert die neue Season? Zu einigen der weiteren Änderungen gehört etwa das direkte Teleportieren zu harten Dungeons über Items. Ähnlich funktioniert auch das Endgame in Path of Exile.

Nun bekommt Path of Diablo am 24. Januar 2020 mit dem Start der Season 9 ein weiteres Feature von PoE: Online-Handel. In PoE verbringen viele Spieler einen Teil ihrer Zeit damit, besonders wertvolle Gegenstände zu handeln und so ihren Reichtum zu mehren.

Auch Diablo 3 hatte das mit einem Echtgeld-Auktionshaus versucht, das jedoch schon kurz nach Release scheiterte. Path of Diablo bekommt ein solches Feature nun.

Zusätzlich bekommt Path of Diablo mit der Season eine Widescreen-Unterstützung. Zum neuen Update gibt es auch einen Trailer:

Ist das der Weg für Diablo 4?

So gut kommt das alles an: Das Interesse an Diablo 2 und explizit Path of Diablo ist relativ groß. Die Mod hat ein eigenes subreddit mit über 16.000 Abonnenten. Offenbar gibt es also immer noch viele Fans, die Diablo 2 nachhängen aber sich dazu auch Features von PoE wünschen.

Das subreddit hat sogar mehr Nutzer als jenes von Diablo 4 (7.900 Abonnenten), aber deutlich weniger als das von Diablo 3 (161.000 Abonnenten). Es ist also schwer, abzuschätzen, ob es sich nur um Hardcore-Fans von Diablo 2 handelt oder um Spieler, die generell von Diablo begeistert sind.

Diablo 4 ist schließlich noch nicht erschienen und Informationen zum Release sind rar. Lediglich vom Gameplay wissen wir bereits, dass Diablo 4 wohl ein wenig in Richtung MMO gehen wird.

Dennoch sind die von PoE übernommenen Features sicherlich ein Zeichen dafür, dass viele Spieler sich „mehr PoE“ in Diablo wünschen und wohl auch ein Grund dafür, dass das Spiel so erfolgreich ist. Allerdings werden sich PoE-Spieler laut dessen Entwickler wohl vermutlich sowieso Diablo 4 kaufen: