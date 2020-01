Overwatch will krasse Änderungen vornehmen, um den eSports zu verbessern. Künftig werden Helden gebannt und es soll viel mehr Änderungen an der Balance geben.

Wenn man sich die Kritik der Overwatch-Spieler anschaut, dann gibt es vor allem einen Punkt, der immer wieder genannt wird: Änderungen an der Balance geschehen zu selten und dadurch stagniert die Meta zu lange.

Über Wochen und Monate sieht man immer wieder die gleichen Helden-Kombinationen im gewerteten Modus und das führt zu Frust und Langeweile. Doch das will Overwatch nun ändern und plant radikale Maßnahmen.

Woher stammen die Informationen? Blizzard hat ein neues „Developer Upate“ veröffentlicht, wobei das Video auf YouTube aktuell noch auf „Nicht gelistet“ steht. Es kann also nur über den direkten Link aufgerufen werden.

Im Video spricht Jeff Kaplan, der Game Director von Overwatch, über zwei große Änderungen, die schon in den nächsten Wochen in der Live-Version von Overwatch stattfinden sollen:

Helden-Pools

„Experiment“-Modus

Blizzard bannt Helden, nicht die Spieler

Was sind Helden-Pools? Beginnend mit der Saison 21, also der März-Saison von Overwatch, will Blizzard Helden-Pools einführen. Das heißt, dass bestimmte Helden im Ranked-Modus nicht zur Verfügung stehen werden und nicht von den Spielern ausgewählt werden können.

Dieser Helden-Pool soll sich wöchentlich ändern, sodass alle Spieler in regelmäßigen Abständen auch mal auf ihren Main verzichten müssen und dazu gezwungen sind, neue Strategien zu erproben.

Das gilt dann ebenfalls für die Overwatch League – auch wenn manche denken, dass die gerade stirbt. Immerhin laufen der Overwatch-Liga einige wichtige Leute weg.

Allerdings: Jeff Kaplan betont auch, dass man diese Änderung wieder rückgängig machen könnte, wenn sie nicht den gewünschten Erfolg hat. Aktuell sei man aber zuversichtlich, dass dies den Spielspaß erhöhen und mehr Spannung in Liga und kompetitive Spiele bringen wird.

Experimente sollen Meta aufrütteln

Was ist der Experiment-Modus? Gelegentlich will Overwatch bei der Auswahl der Spielmodi eine „Experiment“-Karte einfügen. Das sind Änderungen, mit denen die Entwickler experimentieren. So könnte es hier etwa Balance-Änderungen an Helden oder Anpassungen bestehender Spielmodi geben, die in anderen Modi noch nicht live sind.

Das Ziel sei es hier, „aggressive Änderungen vorzunehmen, um die Meta aufzuschütteln, bevor sie stagnieren kann“. Man setze hier direkt das Feedback der Spieler um.

Im Grunde ist das eine Abwandlung des PTR (den es weiterhin gibt) mit dem Vorteil, dass alle Spieler teilnehmen und die Änderungen diskutieren können. Zusätzlich kann man sich im Experiment-Modus ganz normal Lootboxen erspielen, was ein zusätzlicher Anreiz sein könnte, die Änderungen auszuprobieren.

Die getesteten Änderungen im Experiment-Modus könnten richtig krass sein und werden es auch nicht immer in die Live-Version des Spiels schaffen. Wie der Name sagt, will man hier experimentieren und viel Spieler-Feedback einholen.

Diese Neuerungen sollen natürlich auch in Overwatch 2 aktiv sein, wenn sie denn gut ankommen.

Overwatch ändert seine Ausrichtung: Die geplanten Änderungen sind recht krass. Früher hatten die Entwickler gesagt, dass sie niemals bestimmte Helden bannen wollen. Ein Helden-Pool ist nun aber genau das – ein Bann-System, das von Blizzard festgelegt wird und nicht von den Spielern selbst.

Was haltet ihr von den geplanten Änderungen? Die perfekte Lösung, um Overwatch wieder frisch zu halten? Oder braucht es dafür noch gravierendere Einschnitte?

