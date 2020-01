Ein neuer Patch von Overwatch dürfte die Meta aufrütteln. Es gibt starke Buffs für McCree, aber auch bittere Nerfs für Baptiste und Orisa.

In Overwatch findet gerade das alljährliche Event zum chinesischen Neujahr statt, doch währenddessen gibt es auf dem Testserver bereits einen neuen Patch. Dieser wird von der Community schon wild diskutiert. Denn er hat einige spezielle Änderungen parat, die mehrere Helden betreffen. Es geht um starke Buffs, aber auch um ziemlich verheerende Nerfs.

Nerfs für 5 Helden und Anpassungen für McCree

Welche Helden sind betroffen? Das neuste Update bringt Nerfs für gleich 5 Helden. Hanzo verliert ein wenig Schaden bei seiner Fähigkeit Sturmpfeile und Reaper kann sich schlechter selbst heilen. Die größten Nerfs bekommen aber Orisa und Sigma – höhere Abklingzeiten oder die Möglichkeit, das Ultimate zu unterbrechen, dürften diese Helden etwas schwächen. Bei den Heilern wird Baptiste abgeschwächt; er schießt langsamer und heilt weniger.

Lediglich McCree bekommt Anpassungen, die man zumindest zum Teil als klare Buffs sehen kann. Mehr Leben und bessere Bewegung bei der Benutzung des Ultimates zum Austausch für längere Erholzeit beim Abfeuern der Waffe.

Hanzo

Sturmpfeile Der Schaden wurde von 70 auf 60 reduziert.



McCree

Allgemein Die Lebenspunkte wurden von 200 auf 250 erhöht.

Friedensstifter (Primärfeuer) Die Erholungszeit wurde von 0,42 Sekunden auf 0.5 Sekunden erhöht.

Revolverheld Das Abfeuern sperrt nicht länger das Zielen des Spielers für eine kurze Zeit – man kann sich also beim Abfeuern bereits wieder drehen.



Reaper

Passive Heilung Die Heilung wurde von 40% auf 30% des verursachten Schadens reduziert.



Orisa

Fusionskanone Der Schaden wurde von 11 auf 9 reduziert.

Defensivprotokoll Die Abklingzeit wurde von 8 Sekunden auf 10 Sekunden erhöht.

Halt! Die Festhaltedauer wurde von 1 Sekunde auf 0,65 Sekunden reduziert.



Sigma

Hypersphären Die Reichweite wurde von 22 Meter auf 20 Meter reduziert.

Gravitationsfluss Kann nun unterbrochen werden, bevor die Ziele zu Boden fallen. Die Verlangsamung des Aufpralls wurde von 0,9 Sekunden auf 0,6 Sekunden reduziert.

Akkretion Der Explosionsschaden wurde von 60 auf 40 reduziert.



Baptiste

Biotikwerfer (Primärfeuer) Die Erholzeit wurde von 0,38 Sekunden auf 0,45 Sekunden erhöht.

Biotikwerfer (Sekundärfeuer) Die Heilung der Explosion wurde von 60 auf 50 reduziert.



Der Patch wird vermutlich in einigen Wochen live gehen. Bis dahin kann sich an den oben genannten Änderungen aber noch einiges tun – nehmt die Angaben also mit Vorsicht zur Kenntnis.

Was haltet ihr von diesen Buffs und Nerfs? Notwendig, um Overwatch spannender zu machen? Oder geht das genau in die falsche Richtung?

