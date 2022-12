Overwatch 2 startet Winter-Event – Dieses Mal gibt’s sogar richtige Belohnungen

Das nächste Event in Overwatch 2 ist gestartet. Dieses Mal könnt ihr euch sogar einen echt coolen Skin verdienen. Wir verraten, was im Event steckt.

In Overwatch 2 findet gerade das nächste, saisonale Event statt. Nach dem Halloween-Event ist es nun Zeit für das „Winterwunderland“, das ist quasi das Weihnachts-Event von Overwatch 2. Hier gibt es eine Reihe neuer Spielmodi, aber auch einige erspielbare Belohnungen, wie etwa den Brigitte-Skin „Frostkönigin“. Wir verraten, was im Event steckt.

Diese neuen Spielmodi sind in der Arkade: Mit dabei sind auch in diesem Jahr wieder einige spezielle Spiel-Modi in der Arkade, die eine weihnachtliche oder winterliche Thematik haben. Die vier Modi sind:

Meis Schneeballschlacht (Deathmatch): Alle 8 spielen Mei, verwenden aber Schneebälle anstatt ihrer üblichen Waffe. Jeder Spieler hat nur 3 Schuss, kann aber an Schneehaufen nachladen. Es gibt keine Verbündeten, hier spielt jeder gegen jeden.

Alle 8 spielen Mei, verwenden aber Schneebälle anstatt ihrer üblichen Waffe. Jeder Spieler hat nur 3 Schuss, kann aber an Schneehaufen nachladen. Es gibt keine Verbündeten, hier spielt jeder gegen jeden. Meis Schneeballschlacht (Team-Deathmatch): In diesem 5vs5-Modus verwenden wieder alle Mei, aber jeder hat nur einen Schuss als Schneeball. Das Nachladen benötigt Zeit, also seid vorsichtig.

In diesem 5vs5-Modus verwenden wieder alle Mei, aber jeder hat nur einen Schuss als Schneeball. Das Nachladen benötigt Zeit, also seid vorsichtig. Meis Yetijagd: In diesem Modus für 6 Leute spielen 5 davon Mei und einer den großen, bösen Yeti (Winston). Die Meis versuchen den Yeti zu jagen und einzufangen, bevor der genug Fleisch gesammelt hat, um in einen Berserker-Modus zu verfallen und die Meis recht schnell zu bezwingen.

In diesem Modus für 6 Leute spielen 5 davon Mei und einer den großen, bösen Yeti (Winston). Die Meis versuchen den Yeti zu jagen und einzufangen, bevor der genug Fleisch gesammelt hat, um in einen Berserker-Modus zu verfallen und die Meis recht schnell zu bezwingen. Frosttau-Eliminierung: In diesem 4vs4-Modus werden besiegte Spieler eingefroren, können aber von Verbündeten wieder aufgetaut werden. Das erste Team, das alle Gegner gleichzeitig eingefroren hat, gewinnt die Runde. Helden, die zum Sieg einer Runde beigetragen haben, können in der nächsten Runde nicht verwendet werden.

Welche Belohnungen gibt es? Die wohl interessanteste Belohnung ist der „Frostkönigin“-Skin für die Heilerin Brigitte. Die anderen Belohnungen sind vor allem Spraylogos, nämlich der letzten 4 neuen Helden (Ramattra, Kiriko, Junkerqueen und Sojourn). Als Waffentalisman gibt es noch den Kopf eines Schneemannes.

Den “Frostkönigin”-Skin für Brigittte könnt ihr euch recht schnell erspielen.

Abgesehen davon gewährt der Abschluss der Herausforderungen auch XP für den Battle Pass (jeweils 1.500). Es kann sich also lohnen, alleine aus diesem Grund die Challenges zu absolvieren.

Wie kommt man an die Belohnungen? Um die Belohnungen zu verdienen, müsst ihr verschiedene Herausforderungen absolvieren. Diese könnt ihr im Menü „Herausforderungen“ und dann in der Kategorie „Event“ einsehen. Um an den Brigitte-Skin zu kommen, müsst ihr mindestens 6 der folgenden Herausforderungen bewältigen (die mitunter jeweils eigene Belohnungen, wie Spray-Logos, mit sich bringen):

Wie lange ist das Event aktiv? Noch bis zum 5. Januar 2023 habt ihr die Chance, an den verschiedenen Spielmodi teilzunehmen und euch die verschiedenen Belohnungen, wie etwa den Brigitte-Skin, zu erspielen. Ihr könnt also über die Feiertage und zwischen den Jahren ganz gemütlich an den Herausforderungen arbeiten.

Abgesehen von all diesen Dingen nutzt Overwatch 2 das Event natürlich auch, um neue Skins und Cosmetics im Shop anzupreisen, die einer weihnachtlichen Thematik entsprechen. Das Angebot aktualisiert alle paar Tage – wenn ihr also Geld ausgeben wollt und neue Skins ergattern möchtet, solltet ihr regelmäßig vorbeischauen.

Was haltet ihr von dem Winter-Event in Overwatch 2? Eine nette Sache oder gibt es zu wenig Belohnungen?