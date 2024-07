Spielt jetzt das spannendste neue MMORPG 2024, während zwei Konkurrenten das Zeitliche segnen

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare bei MeinMMO. Solltet ihr auf der Suche nach kostengünstigen MMORPGs im Jahr 2024 sein, könnte euch folgende Liste weiterhelfen: Die 12 besten Free-to-play-MMORPGs 2024 im Vergleich

Was ist sonst noch passiert? MeinMMO hatte die Gelegenheit, mit den Blizzard-Entwicklern über WoW: The War Within zu sprechen. Erfahrt, warum die Kampagne der Erweiterung so kurz ausfällt . MeinMMO-Redakteur Karsten hat sich hingegen die Early-Access-Version von Pax Dei angeschaut und dabei vor allem mit den entspannten Spaziergängen durch die hübsche Mittelalter-Kulisse Spaß gehabt.

Es ist wieder Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in zwei Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Freut euch auf viele Neuigkeiten zu Throne and Liberty, FFXIV und WoW. Aber auch Guild Wars 2, Lost Ark, Everquest 2, Aion Classic und viele andere Online-Rollenspiele haben Updates erhalten.

