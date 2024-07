WoW ändert die Story – und plötzlich ergibt ein ganzes Addon keinen Sinn mehr

Die Geschichte von World of Warcraft wird wieder wild geändert. Ein ganzes Addon ist jetzt absurd geworden – und das macht Fans sauer.

Dass World of Warcraft nach 20 Jahren einige Details an der Lore ändert, also der Story der Spielwelt, daran hat man sich inzwischen gewöhnt. Waren es einstmals die Eredar, die Sargeras verdorben haben, hat man diese Geschichte später umgedreht. Auch die Mächte des Kosmos haben sich mehrfach verändert, genauso wie der zeitliche Ablauf einiger Ereignisse.

Mit der Buchreihe „Chronicles“ wollte Blizzard endlich eine klare Linie schaffen. Eine „definitive“ Erzählung der Story, endlich in einen logischen Zusammenhang gebracht. Doch dabei scheint man ein paar Details vergessen zu haben. Denn plötzlich ergibt die Story einer ganzen Erweiterung keinen Sinn mehr.

Um welche Erweiterung geht es? Es geht um Battle for Azeroth, also eine der jüngeren Erweiterungen. Der Kern-Plot des Addons war, dass Sylvanas als Anführerin der Horde sich mit den Zandalari verbündet hat, um auf deren Schiffsflotte zurückgreifen zu können. Weil das als Bedrohung angesehen wurde, schmiedete die Allianz danach den Plan, sich mit Kul Tiras zu verbünden und Jaina vorzuschicken, um dieses Bündnis auszuhandeln.

Der Haken an der Sache: Mit dem neuen Buch „Chronicles IV“ ist das niemals so passiert.

Denn der zeitliche Ablauf im neuen Buch ist ein anderer. Demnach sind nämlich all die großen Story-Ereignisse auf Kul Tiras – einschließlich der Ankunft von Jaina, der Angriff auf Boralus und ihrer Ernennung zur Lordadmiralin – vor dem eigentlichen Konflikt zwischen Horde und Allianz.

Auch die ganze Kriegskampagne der Horde, wie etwa das Finden des Körpers von Derek Prachtmeer (Jainas Bruder) findet nun vor den Ereignissen in Zandalar statt. Das heißt aber auch, dass die Horde zu dem Zeitpunkt noch gar keinen Stützpunkt im Hafen von Zandalar hatte – obwohl das eigentlich die Basis für alle Operationen der Kriegskampagne war.

Wer tut was und warum? Das hat Blizzard geändert – und es ergibt wenig Sinn.

Noch absurder ist, dass die Gefangenschaft von Prinzessin Talanji oder eher ihre Befreiung erst stattfindet, nachdem die Ereignisse auf Kul Tiras stattgefunden haben.

Das führt zu einem großen Logik-Problem.

Denn in der spielbaren Story von Battle for Azeroth hat die Horde bereits Kontakt zu den Zandalari und dessen Flotte als potenzielle Streitmacht gewonnen. Nur weil das eine Gefahr ist, entschließt sich Jaina überhaupt dazu, mit Kul Tiras in Kontakt zu treten und ihre Familie um Hilfe zu bitten.

Da das aber jetzt alles stattfindet, bevor Talanji überhaupt befreit wird und die Horde in Kontakt mit den Zandalari kommt, ergeben viele Quests der Intro-Erfahrung von Battle for Azeroth und auch auf Kul Tiras keinen Sinn mehr.

Kritik gab es schon vorher: Die Kritik an den Chronicles-Büchern ist nicht ganz neu. Nachdem sich viele Fans die ersten Bücher gekauft hatten, in der Erwartung, dass das nun tatsächlich eine neutrale und vollständige Zusammenfassung der Ereignisse sei, hatte Blizzard das später revidiert. In Chronicles werden die Ereignisse aus „Sicht der Titanen“ erzählt – sie sind damit nicht neutral und gerade nach Dragonflight ist zu bezweifeln, ob die Titanen überhaupt jemals die Wahrheit sagten.

Dass Blizzard jetzt aber sogar jüngere Lore so drastisch verändert, dass plötzlich Kriegsgründe und Ereignisse in ganz anderer Reihenfolge stattfinden als vom Spiel präsentiert, dürfte so manchen Fans sauer aufstoßen. Im reddit-Forum regen sich einige Spieler auf, dass die Geschichte nun keinen Sinn mehr ergeben würde.

Vielleicht ist das notwendig, um die Handlung von World of Warcraft in klare, logische Bahnen zu lenken, die letztlich für das „große Ganze“ Sinn ergeben. Doch wenn selbst wichtige Ereignisse im Buch so krass von der Darstellung im Spiel abweichen, wirft das unangenehme Fragen auf, die viele an der Story zweifeln lassen.