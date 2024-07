Tarisland bannt 65 Cheater aus dem MMORPG und stellt sie an den Pranger

Die Entwickler von Tarisland haben die ersten Cheater aus ihrem MMORPG entfernt. Wer nicht mehr mitspielen darf, findet seinen Namen jetzt in einer Liste auf dem Discord-Server. Außerdem gibt es einen neuen Patch.

Wie ist die Lage in Tarisland? Das MMORPG Tarisland ist fast einen Monat alt und bislang von Bots und Cheatern weitestgehend verschont geblieben. Dass es bisher keine Probleme mit Bots im MMORPG gegeben hat, liegt wohl an dem Marktsystem, das keine Spieler an Spieler Transaktionen erlaubt.

So können Bots nur ihren eigenen Account bereichern. Zudem ist man was Crafting und Farming angeht, durch die Energie „Elan“ beschränkt. Dadurch wird es den Bots schwierig gemacht, sich Reichtum zu ermogeln. Anders aber läuft es bei den Cheatern, wie ein neuer Post der Entwickler jetzt bestätigt.

Hier könnt ihr den Trailer von Tarisland sehen:

Cheater landen auf der schwarzen Liste

Wen hat es erwischt? Wie die Entwickler von Tarisland bekannt geben, haben sie nun die ersten 65 Cheater gebannt. In einer Liste auf dem Discord-Server der Entwickler haben sie dabei alle Namen aufgelistet, die gebannt wurden.

Einige Kandidaten wurden dabei wohl gleich mehrfach gemeldet und stehen doppelt auf der Liste. Insgesamt wurden 65 Nutzer mit unterschiedlichen Namen, also ohne doppelte Einträge aus dem Spiel gebannt.

Dabei kommt nur ein Cheater aus Nordamerika, 25 aus Lateinamerika, einer aus Ost-Europa und fünf aus Asien. In Europa wurden dabei die meisten Spieler gebannt. Hier traf es 33 Spielern.

Wie kommt es zu den Banns? Die Banns sind wohl alle durch Nutzer entstanden, die die entsprechenden Spieler dem Support gemeldet haben. Damit das MMORPG auch in Zukunft so Cheater-Frei bleibt, appellieren die Entwickler an die Spieler: „Wir hoffen, dass Sie jedes Fehlverhalten aktiv melden werden, und wir werden Sie regelmäßig über die Ergebnisse der Sanktionen informieren.“

Neuer Patch bringt viele Fehlerbehebungen

Was steckt im neuen Patch? Tarisland hat einen neuen Patch, der in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag online ging. Das Update brachte viele Fehlerbehebungen für Fähigkeiten, die nicht richtig funktionierten oder Bosse und Quests, die ab und an mal verschwunden waren.

Aber auch der Kampf-Assistenzmodus wurde verbessert. Er ist jetzt etwas schneller und macht mehr Schaden. Der soll Anfängern und Spielern mit Einschränkungen ermöglichen, auch am Spiel teilzunehmen. Gleichzeitig soll er aber nie besser sein, als wenn ein Spieler das MMORPG ohne Hilfe spielt.

Spieler können außerdem ihre täglichen Quests jetzt auch in Zehnergruppen abschließen. Vorher war das teilweise nur in Fünfergruppen möglich. Zusätzlich erhalten alle nun mehr Loot vom Raid Wurzel der Korrosion. Hier wurde die Anzahl an Clears, die man im Belohungsmodus absolvieren kann, auf 15 erhöht.

Das System rund um den beschrifteten Stein wurde ebenfalls verändert. Spieler sollen jetzt schneller aufholen können. Wenn ihr gerade erst mit Tarisland anfangt, empfehlen wir euch unsere Klassenübersicht, bei der ihr auch erfahrt, welche Klasse aus World of Warcraft jeder Tarisland-Klasse ähnelt: Alle Tarisland Klassen und ihre Pendants aus WoW im Überblick